Hạnh phúc của người lao động trước Tết Nguyên đán

Tại TPHCM ngày 22-1, Công đoàn phường Hiệp Bình tổ chức Lễ khởi công công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Công đoàn Công ty TNHH SXTMDV Long Cường; ngụ tại 29/2/4, đường 45, khu phố 44, phường Hiệp Bình).

Hoàn cảnh gia đình bà Hạnh rất khó khăn khi gia đình đông người, chồng mất sức lao động, con gái suy giảm khả năng lao động, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, thiếu an toàn nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Các đại biểu tại lễ khởi công công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Để gia đình bà Hạnh có nơi ở an toàn và ổn định hơn, dưới sự đề xuất của Công đoàn phường, LĐLĐ TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình đã quyết định hỗ trợ kinh phí (hơn 72 triệu đồng) để sửa chữa mái ấm cho gia đình bà Hạnh.

Công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026 và tổ chức bàn giao cho gia đình, giúp đoàn viên sớm hoàn thiện nơi ở và kịp thời đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thứ 2 từ trái sang) xúc động khi nhà ở được khởi công sửa chữa

Chứng kiến lễ khởi công, bà Hạnh vô cùng xúc động. Bà chia sẻ: "Sửa sang lại mái nhà để có được chỗ ở vững chãi, an toàn hơn là mong ước của chúng tôi bấy lâu nay và nay điều ước ấy đã sắp thành hiện thực. Đây là món quà Tết vô cùng quý giá và ý nghĩa với tôi"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Hiệp Bình - nhấn mạnh công trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Đây đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thành công của đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.