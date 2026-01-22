HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Hạnh phúc của người lao động trước Tết Nguyên đán

Tin-ảnh: T.Nga

(NLĐO)- Với sự tiếp sức của LĐLĐ TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công đoàn phường Hiệp Bình, ước mong có nơi ở ổn định của bà Hạnh sắp thành hiện thực

Tại TPHCM ngày 22-1, Công đoàn phường Hiệp Bình tổ chức Lễ khởi công công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Công đoàn Công ty TNHH SXTMDV Long Cường; ngụ tại 29/2/4, đường 45, khu phố 44, phường Hiệp Bình). 

Hoàn cảnh gia đình bà Hạnh rất khó khăn khi gia đình đông người, chồng mất sức lao động, con gái suy giảm khả năng lao động, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, thiếu an toàn nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, xây dựng lại.

Người lao động hạnh phúc vì sẽ được đón Tết trong nhà mới - Ảnh 1.

Các đại biểu tại lễ khởi công công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Để gia đình bà Hạnh có nơi ở an toàn và ổn định hơn, dưới sự đề xuất của Công đoàn phường, LĐLĐ TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình đã quyết định hỗ trợ kinh phí (hơn 72 triệu đồng) để sửa chữa mái ấm cho gia đình bà Hạnh.

Công trình sửa chữa Mái ấm Công đoàn dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026 và tổ chức bàn giao cho gia đình, giúp đoàn viên sớm hoàn thiện nơi ở và kịp thời đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới.

Người lao động hạnh phúc vì sẽ được đón Tết trong nhà mới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thứ 2 từ trái sang) xúc động khi nhà ở được khởi công sửa chữa

Chứng kiến lễ khởi công, bà Hạnh vô cùng xúc động. Bà chia sẻ: "Sửa sang lại mái nhà để có được chỗ ở vững chãi, an toàn hơn là mong ước của chúng tôi bấy lâu nay và nay điều ước ấy đã sắp thành hiện thực. Đây là món quà Tết vô cùng quý giá và ý nghĩa với tôi"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Bảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Hiệp Bình - nhấn mạnh công trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất thiết thực, mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Đây đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thành công của đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn"

Bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đã bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

3,5 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng "Mái ấm Công đoàn"

LĐLĐ TP Đà Nẵng vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao 5 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại huyện Hòa Vang.

Xây tặng 95 căn "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Sáng 23-9, tại Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn, TP HCM), LĐLĐ TP HCM phát động công trình xây dựng 95 căn "Mái ấm Công đoàn" trao tặng cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

tổ chức Công đoàn mái ấm công đoàn Tết nguyên đán sửa chữa nhà ở phường Hiệp Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo