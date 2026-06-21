"Hành tinh Hồng" phơi bày thứ khoa học chưa từng thấy

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học phát hiện "Hành tinh Hồng" nổi tiếng ẩn chứa một thành phần hóa học khí quyển kỳ lạ.

Phát hiện này đánh dấu một bước tiến mới trong nghiên cứu về các vật thể lạnh bên ngoài hệ Mặt Trời.

Hành tinh Hồng - Ảnh đồ họa: Robert Lea

Được phát hiện lần đầu vào năm 2013, Hành tinh Hồng - tên gọi chính thức là GJ504b, khoảng 2,5-4 tỉ năm - quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời nằm cách Trái Đất khoảng 57 năm ánh sáng.

Với khối lượng gấp 25 lần Sao Mộc, thế giới màu hồng này có thể là một sao lùn nâu chứ không phải hành tinh theo đúng nghĩa.

Sao lùn nâu là dạng thiên thể quá lớn để là hành tinh, nhưng vẫn thiếu kích thước để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi để được gọi là sao.

GJ504b là một trong những vật thể đồng hành có khối lượng hành tinh "lạnh" nhất từng được phát hiện bằng kính viễn vọng mặt đất, với nhiệt độ trung bình khoảng 290 độ C.

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Aneesh Baburaj của Đại học Northwestern (Mỹ), họ đã tìm hiểu sâu hơn về hành tinh đồng hành này bằng cách đo lượng bức xạ điện từ yếu ớt phát ra và lọc bỏ ánh sáng chói lóa từ ngôi sao mẹ của nó.

Dữ liệu mới tiết lộ một thứ khó tin: Muối nằm trong các đám mây khí quyển của nó, làm mờ đi dấu vết của các phân tử khác nằm sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được tìm thấy.

Trước đây, khi quan sát các thiên thể lạnh và già như GJ504b, dữ liệu quang phổ thu được thường không khớp với các mô hình lý thuyết về hành tinh hay sao lùn nâu.

Các nhà khoa học bị bối rối vì dấu vết của các phân tử đặc trưng (như nước, metan, amoniac) bị suy giảm một cách bí ẩn. Sự tồn tại của các đám mây muối đã giải quyết điều đó.

Vì vậy, các phát hiện mới không chỉ làm rõ cấu trúc khí quyển kỳ lạ của thiên thể này, mà còn mở ra bước tiến mới trong việc giải mã ranh giới mơ hồ giữa hành tinh khổng lồ và sao lùn nâu.