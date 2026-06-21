"Hành tinh Hồng" phơi bày thứ khoa học chưa từng thấy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Hành tinh Hồng" phơi bày thứ khoa học chưa từng thấy

Anh Thư

(NLĐO) - "Hành tinh Hồng" là biệt danh mà giới thiên văn đặt cho một vật thể khổng lồ kỳ dị, nửa sao, nửa hành tinh.

Sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học phát hiện "Hành tinh Hồng" nổi tiếng ẩn chứa một thành phần hóa học khí quyển kỳ lạ.

Phát hiện này đánh dấu một bước tiến mới trong nghiên cứu về các vật thể lạnh bên ngoài hệ Mặt Trời.

Hành tinh Hồng phơi bày thứ khoa học chưa từng thấy - Ảnh 1.

Hành tinh Hồng - Ảnh đồ họa: Robert Lea

Được phát hiện lần đầu vào năm 2013, Hành tinh Hồng - tên gọi chính thức là GJ504b, khoảng 2,5-4 tỉ năm - quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời nằm cách Trái Đất khoảng 57 năm ánh sáng.

Với khối lượng gấp 25 lần Sao Mộc, thế giới màu hồng này có thể là một sao lùn nâu chứ không phải hành tinh theo đúng nghĩa.

Sao lùn nâu là dạng thiên thể quá lớn để là hành tinh, nhưng vẫn thiếu kích thước để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi để được gọi là sao.

GJ504b là một trong những vật thể đồng hành có khối lượng hành tinh "lạnh" nhất từng được phát hiện bằng kính viễn vọng mặt đất, với nhiệt độ trung bình khoảng 290 độ C.

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Aneesh Baburaj của Đại học Northwestern (Mỹ), họ đã tìm hiểu sâu hơn về hành tinh đồng hành này bằng cách đo lượng bức xạ điện từ yếu ớt phát ra và lọc bỏ ánh sáng chói lóa từ ngôi sao mẹ của nó.

Dữ liệu mới tiết lộ một thứ khó tin: Muối nằm trong các đám mây khí quyển của nó, làm mờ đi dấu vết của các phân tử khác nằm sâu hơn. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này được tìm thấy.

Trước đây, khi quan sát các thiên thể lạnh và già như GJ504b, dữ liệu quang phổ thu được thường không khớp với các mô hình lý thuyết về hành tinh hay sao lùn nâu.

Các nhà khoa học bị bối rối vì dấu vết của các phân tử đặc trưng (như nước, metan, amoniac) bị suy giảm một cách bí ẩn. Sự tồn tại của các đám mây muối đã giải quyết điều đó.

Vì vậy, các phát hiện mới không chỉ làm rõ cấu trúc khí quyển kỳ lạ của thiên thể này, mà còn mở ra bước tiến mới trong việc giải mã ranh giới mơ hồ giữa hành tinh khổng lồ và sao lùn nâu.

Tin liên quan

Tác động từ lõi Trái Đất vừa làm "trôi" Nhật Bản

Tác động từ lõi Trái Đất vừa làm "trôi" Nhật Bản

(NLĐO) - Một số khu vực của Nhật Bản đã dịch chuyển về phía Đông do tác động của "sóng phạn xạ" từ lõi Trái Đất, theo một nghiên cứu mới.

Đập vỡ một thiên thạch Sao Hỏa, các nhà khoa học gặp bất ngờ

(NLĐO) - Mảnh ngọc "không thể tin nổi" đã được tìm thấy bên trong một tảng đá từ Sao Hỏa rơi xuống sa mạc Sahara.

Xuất hiện sinh vật đảo lộn hiểu biết về "tổ tiên 4 chân của chúng ta”

(NLĐO) - Một loạt sinh vật hình thù kỳ dị, còn nguyên vẹn sau 300 triệu năm hóa thạch, đã được khai quật ở khu vực gần TP Chicago của Mỹ.

Hành tinh sao lùn nâu thiên văn học hình thành hành tinh hành tinh hồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo