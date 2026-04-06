Hành trang “bão giông” và vần thơ của Hiệu trưởng Trường HUFLIT tặng tân cử nhân

Ngày 6-4, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, cử nhân cho 3.719 người.

Trong không khí trang trọng nhưng cũng đầy cảm xúc, TS Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường – đã gửi đến các tân cử nhân một "hành trang" đặc biệt trước khi bước vào đời: Bản lĩnh đối diện "bão giông" và tinh thần làm chủ tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

TS Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng HUFLIT, trao bằng cử nhân cho sinh viên tốt nghiệp

Theo ông, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ khép lại một chặng đường học tập mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Trong một thế giới nhiều biến động, điều người trẻ cần không phải là con đường bằng phẳng mà là khả năng thích ứng và nội lực đủ mạnh để đi qua thử thách.

Hiệu trưởng HUFLIT nhấn mạnh phía trước có thể là những áp lực, cạnh tranh và cả những lần vấp ngã nhưng mỗi khó khăn đều là cơ hội để trưởng thành. Giữ vững ý chí, sự tự tin và tinh thần học hỏi không ngừng chính là "lá chắn" giúp Gen Z không bị cuốn trôi trước những thay đổi nhanh chóng của thời đại.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo HUFLIT cho rằng AI không phải là mối đe dọa mà là cơ hội. Người trẻ sẽ không bị thay thế nếu biết chủ động làm chủ công nghệ và tận dụng nó để gia tăng giá trị bản thân.

Khép lại bài phát biểu, vị hiệu trưởng gửi gắm thông điệp qua những vần thơ viết tay đầy cảm xúc:

"Vạn vật nghìn trang thu một mảnh

Giảng đường khép lại, bão giông chờ

Trao tay ấn lệnh 'tuyên xử chữ'

Nở nụ cười mỉm, bước thênh thang".