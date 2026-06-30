Hành trang quý giá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hành trang quý giá

Bài và ảnh: Cao Hải Định

Chiếc áo xe ôm công nghệ ấy chưa bao giờ thuộc về tôi.

Nó chỉ theo tôi trong vài đêm của mùa hè năm 2022. Chừng ấy thời gian đủ để tôi hiểu có những nghề không chỉ khoác lên người một bộ đồng phục, mà còn khoác cả nỗi mưu sinh.

Đó là những đêm tôi được giao thực hiện loạt bài điều tra "Theo dấu đoàn xe ăn đêm phế thải". Cuộc điều tra bắt đầu khi thành phố dần chìm vào bóng tối. Muốn lần theo những chiếc xe chỉ hoạt động lúc nửa đêm, một phóng viên không thể xuất hiện với chiếc máy ảnh trước ngực hay cuốn sổ trên tay. Tôi phải trở thành một người khác.

Có hôm là tài xế xe ôm công nghệ, chạy chầm chậm qua những tuyến đường vắng. Có hôm là một du khách lang thang ngắm thành phố về đêm. Lắm lúc lại vào vai người bán vé số, lặng lẽ đứng ở góc phố, đủ gần để quan sát nhưng không đủ khác biệt để khiến chú ý.

Hành trang quý giá - Ảnh 1.

Tác giả bài viết vào vai tài xế xe ôm công nghệ, đứng chờ khách trên đường Trần Phú, TP Đà Nẵng

Mỗi vai diễn chỉ kéo dài vài giờ. Song trong vài giờ ấy, tôi được nhìn thành phố bằng đôi mắt của những con người khác.

Tôi nhớ nhất một lần đứng cùng vài tài xế xe ôm trong lúc chờ "khách". Họ hỏi tôi đã chạy được bao lâu, hôm nay có đông khách không, rồi kể chuyện xăng tăng giá, chuyện thức khuya, chuyện phải tranh thủ từng cuốc xe để đủ tiền gửi về quê. Họ nói rất tự nhiên, bởi họ tin tôi cũng giống họ. Lúc này, tôi chỉ biết mỉm cười, tiếp tục vai diễn để rồi tối hôm đó trở về nhà, viết tiếp những dòng ghi chép còn dang dở.

Có lẽ, đó là chuyện hậu trường mà bạn đọc ít khi được thấy. Mỗi thông tin được đăng tải không chỉ được đổi bằng thời gian hay công sức, mà còn bằng sự kiên nhẫn, sự hóa thân và cả việc chấp nhận bước vào những hoàn cảnh rất khác với cuộc sống thường ngày của nhà báo.

Loạt bài điều tra ấy sau này được trao giải nhất Giải Báo chí TP Đà Nẵng. Ngày 30-6-2026, tôi khép lại hành trình tại Báo Người Lao Động, để bắt đầu một chặng đường mới. Có thể tôi sẽ không còn khoác lên mình những "vai diễn" của một phóng viên điều tra như trước. Nhưng tôi tin những năm tháng làm nghề, những lần hóa thân lặng lẽ giữa đời thường và những bài học về sự thật sẽ luôn là hành trang quý giá.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo