Sáng 15-11, Trường THPT Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì- TP HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ đã cùng tề tựu ôn lại kỷ niệm dưới mái trường.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều thế hệ thầy, cô đã chia sẻ niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường xây dựng ngôi trường học an toàn, kỷ luật nhưng thân thiện. Nhiều thầy, cô cho biết điều làm nên bản sắc của Trường THPT Tân Bình chính là sự “chắc tay” trong nề nếp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Nhà trường hiện duy trì nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống và phát triển phẩm chất - năng lực học sinh. Học sinh được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật và phong trào tình nguyện. Mục tiêu của trường là tạo ra một không gian học tập toàn diện, nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển bản thân...

Thành lập năm 2000, Trường THPT Tân Bình khởi đầu với điều kiện còn nhiều thiếu thốn, đường vào trường lầy lội, cơ sở vật chất đơn sơ, đội ngũ giáo viên còn mỏng. Năm học đầu tiên, trường đón 1.200 học sinh với 22 lớp, đặt nền móng cho một cơ sở giáo dục công lập quy mô lớn của khu vực Tân Phú - Tân Bình - Tân Sơn Nhì.

Từ những ngày đầu nhiều thiếu thốn, đường vào trường chưa có, sân trường không bóng cây, nguồn nước sạch thiếu, khuôn viên còn ngổn ngang. 25 năm qua, trường đã không ngừng chuyển mình. Từ “trường 3 không”, hiện Trường THPT Tân Bình đã khang trang với 51 phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, nhà thi đấu đa năng; khu bán trú và căn tin rộng rãi, cùng màn hình LED lớn phục vụ sinh hoạt chuyên đề. Trường hiện có hơn 2.000 học sinh và 121 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 1/3 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

Tại lễ kỷ niệm, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, ghi nhận và tuyên dương những nỗ lực của nhà trường. “Trường THPT Tân Bình hiện sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018... đã cho thấy sự nỗ lực, kiên trì và đoàn kết của tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- bà Trang nhắn gửi.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới toàn diện công tác dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ, chăm lo giáo dục nhân cách - kỹ năng sống cho học sinh.

“Trường THPT Tân Bình sẽ tiếp tục chăm lo phát triển nhân cách, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, hướng tới hình thành những công dân trẻ năng động, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng. Tiếp tục bồi đắp truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” để trường thật sự trở thành “Trường học hạnh phúc”-nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện”- ông Dũng nhấn mạnh.

Trường THPT Tân Bình cùng với 9 tập thể khác trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM được tặng Cờ truyền thống do UBND TP HCM trao tặng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Trường THPT Tân Bình cùng với 9 tập thể khác trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM được tặng Cờ truyền thống do UBND TP HCM trao tặng với thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển.