HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không"

Vân Nhi

(NLĐO)- 25 năm qua, từ "trường 3 không", Trường THPT Tân Bình (TP HCM) chuyển mình trở thành trường học khang trang, hiện đại cùng nhiều thành tích nổi bật.

Sáng 15-11, Trường THPT Tân Bình (phường Tân Sơn Nhì- TP HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường và kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều thế hệ giáo viên, học sinh qua các thời kỳ đã cùng tề tựu ôn lại kỷ niệm dưới mái trường.

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 1.

Trường hiện có hơn 2.000 học sinh và 121 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 1/3 giáo viên có trình độ thạc sĩ

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 2.

Nhà trường tiếp tục bồi đắp truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” để thật sự trở thành “Trường học hạnh phúc”, nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện

Tại lễ kỷ niệm, nhiều thế hệ thầy, cô đã chia sẻ niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường xây dựng ngôi trường học an toàn, kỷ luật nhưng thân thiện. Nhiều thầy, cô cho biết điều làm nên bản sắc của Trường THPT Tân Bình chính là sự “chắc tay” trong nề nếp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên. Nhà trường hiện duy trì nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống và phát triển phẩm chất - năng lực học sinh. Học sinh được khuyến khích tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật và phong trào tình nguyện. Mục tiêu của trường là tạo ra một không gian học tập toàn diện, nơi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển bản thân...

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 3.

Nhiều thế hệ thầy, cô đã chia sẻ niềm tự hào khi nhìn lại chặng đường xây dựng ngôi trường học an toàn, kỷ luật nhưng thân thiện.

Thành lập năm 2000, Trường THPT Tân Bình khởi đầu với điều kiện còn nhiều thiếu thốn, đường vào trường lầy lội, cơ sở vật chất đơn sơ, đội ngũ giáo viên còn mỏng. Năm học đầu tiên, trường đón 1.200 học sinh với 22 lớp, đặt nền móng cho một cơ sở giáo dục công lập quy mô lớn của khu vực Tân Phú - Tân Bình - Tân Sơn Nhì.

Từ những ngày đầu nhiều thiếu thốn, đường vào trường chưa có, sân trường không bóng cây, nguồn nước sạch thiếu, khuôn viên còn ngổn ngang. 25 năm qua, trường đã không ngừng chuyển mình. Từ “trường 3 không”, hiện Trường THPT Tân Bình đã khang trang với 51 phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, nhà thi đấu đa năng; khu bán trú và căn tin rộng rãi, cùng màn hình LED lớn phục vụ sinh hoạt chuyên đề. Trường hiện có hơn 2.000 học sinh và 121 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 1/3 giáo viên có trình độ thạc sĩ.

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 4.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, ghi nhận và tuyên dương những nỗ lực của trường

Tại lễ kỷ niệm, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, ghi nhận và tuyên dương những nỗ lực của nhà trường. “Trường THPT Tân Bình hiện sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT 2018... đã cho thấy sự nỗ lực, kiên trì và đoàn kết của tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- bà Trang nhắn gửi.

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới toàn diện công tác dạy và học

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình, cho biết những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới toàn diện công tác dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ, chăm lo giáo dục nhân cách - kỹ năng sống cho học sinh. 

“Trường THPT Tân Bình sẽ tiếp tục chăm lo phát triển nhân cách, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, hướng tới hình thành những công dân trẻ năng động, nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng. Tiếp tục bồi đắp truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” để trường thật sự trở thành “Trường học hạnh phúc”-nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện”- ông Dũng nhấn mạnh.

25 năm hành trình chuyển mình rực rỡ từ trường học "3 không" - Ảnh 6.

Trường THPT Tân Bình cùng với 9 tập thể khác trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM được tặng Cờ truyền thống do UBND TP HCM trao tặng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, Trường THPT Tân Bình cùng với 9 tập thể khác trực thuộc Sở GD-ĐT TP HCM được tặng Cờ truyền thống do UBND TP HCM trao tặng với thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển. 

Tin liên quan

TP HCM: Khánh thành cụm trường học công lập theo chuẩn quốc gia ở quận Tân Bình

TP HCM: Khánh thành cụm trường học công lập theo chuẩn quốc gia ở quận Tân Bình

(NLĐO) - Công trình trường học này là minh chứng cho sự quyết tâm của TP HCM trong việc xây dựng một hệ thống giáo dục hiện đại, toàn diện.

TP HCM: Thành lập 3 trường công ở Tân Bình, tuyển sinh ngay tháng 7

(NLĐO) - Đó là Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Tiểu học Hùng Vương và Trường THCS Mạc Đĩnh Chi tại phường 6, quận Tân Bình, TP HCM

Thi lớp 10 tại TP HCM: Đề văn “trên hành trình trưởng thành”, xem đề thi và nhận xét

(NLĐO)- Đúng 8 giờ ngày 6-6, hơn 76.000 thí sinh tại TP HCM chính thức bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Đón xem gợi ý giải đề thi

kỹ năng sống lễ kỷ niệm Tinh thần trách nhiệm hoạt động ngoại khóa thành lập trường Ngày Nhà giáo Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo