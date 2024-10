Hành trình kết nối cảm xúc

Biên đạo Đăng Quân (Hà Nội) có chặng đường bền bỉ từ lúc còn là một vũ công sự kiện, rồi đăng quang các cuộc thi lớn trên truyền hình. Gần đây, tên tuổi Đăng Quân càng được quan tâm khi hợp tác cùng các nghệ sĩ trong hai chương trình ăn khách là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi".



Đăng Quân với tình yêu nghệ thuật sâu sắc .Ảnh: THE FIRST MANAGEMENT

Với Quân, được làm việc với các gương mặt đàn anh mà mình ngưỡng mộ là vinh dự. Họ cùng chạy đua với thời gian mà vẫn giữ phong thái riêng. Cường độ làm việc cao cũng là trải nghiệm vô cùng quý báu để Quân làm giàu kinh nghiệm sân khấu. Khi khán giả hào hứng theo dõi, khen ngợi tiết mục do mình biên dựng, Quân càng thêm cảm hứng sáng tạo.

Đăng Quân (bìa phải) làm việc cùng các nghệ sĩ trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Đam mê nhảy múa đã xuất hiện rất tự nhiên với Quân. Ngày bé, anh thích xem Michael Jackson và nhảy theo. Gia đình thấy con có năng khiếu nên cho tập luyện tại câu lạc bộ. Thành công đến sớm và điều khiến người hâm mộ càng dành thiện cảm cho Quân chính là thái độ khiêm tốn, tinh thần ham học hỏi. "Từ 12 cho đến 22 tuổi, tôi không ngừng rèn luyện, thử thách bản thân qua các cuộc thi tầm cỡ. Tự thấy còn non nớt để đối mặt với áp lực nổi tiếng hay định hướng bản thân nên sau mỗi cuộc thi, việc gác lại thành tích để tiếp tục đi học là cần thiết" - Quân tâm sự. Anh tin rằng nhờ nền tảng việc học, mới càng giúp người trẻ hiểu biết sâu rộng hơn, rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và nhìn cuộc sống đa chiều hơn. Việc học hỏi của Quân không chỉ trên sách vở mà còn từ công việc, cuộc sống, từ thế hệ đi trước. Tâm niệm mình chưa phải một ngôi sao, Quân càng nỗ lực để lan tỏa nghề nghiệp đến gần hơn với mọi người, nhất là giới trẻ.

Đăng Quân ý thức miệt mài hoàn thiện bản thân

3 lần đoạt giải Quán quân tại Vietnam's Got Talents, So You Think You Can Dance và Street Dance Vietnam là cột mốc quan trọng vun bồi động lực cho Quân tiếp tục vươn cao. Bên cạnh đó, tổ ấm nhỏ càng giúp anh trưởng thành và mạnh mẽ.

Song song với công tác biên đạo, Quân muốn làm tốt cả vai trò nghệ sĩ trình diễn. Anh khao khát mang đến những màn biểu diễn đúng nghĩa, nghiêm túc và có chiều sâu. "Thưởng thức vũ đạo không chỉ là sự thỏa mãn về mặt thị giác mà còn phải có kết nối cảm xúc giữa vũ công và người xem" - Quân nhấn mạnh.