Hành trình lái ô tô 4 ngày từ TP HCM về Hà Nội đón Tết

Tuyến đường dọc qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh... nhiều gia đình treo cây nêu trước nhà. Đây là một trong những phong tục lâu đời của người Việt Nam, với mong muốn xua đi những điều không may mắn và khởi đầu cho những ngày Tết đầm ấm, an vui...