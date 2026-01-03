"Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" vận động được hơn 66 tỉ đồng

Sáng 3-1, chương trình truyền hình trực tiếp "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" đã diễn ra tại TPHCM. Chương trình do Quỹ Học bổng Vừ A Dính, CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM thực hiện.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"... đã đến tham dự chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa cho biết năm 2025, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã vận động hơn 56 tỉ đồng; qua đó thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu, trao học bổng và tổ chức hoạt động thường niên.

Gần 44,4 tỉ đồng được đầu tư cho các dự án đào tạo theo chiều sâu; trao học bổng thường niên hơn 6,7 tỉ đồng; chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn 2 tỉ đồng; hỗ trợ học sinh vùng bị thiên tai, lũ lụt 500 triệu đồng; vận động cho hoạt động CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đạt gần 2,5 tỉ đồng...

Theo bà Trương Mỹ Hoa, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" không chỉ trao học bổng cho học sinh, sinh viên mà còn trao cho các em niềm tin. "Các em chính là những hạt giống của bản làng, biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Hãy học tập không chỉ để thay đổi bản thân mình, mà để trở thành người kế tục sự nghiệp gìn giữ biên cương, hải đảo của cha ông" - bà gửi gắm.

Các đơn vị ủng hộ kinh phí cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"

Năm 2026, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển lực lượng, vận động nguồn lực bằng nhiều hình thức…; hoàn thành việc kiện toàn quỹ theo Nghị định 93, với kim chỉ nam "đúng hướng - đúng mục đích - đúng đối tượng".

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao bảng tượng trưng tặng quà Tết cho đại diện các đơn vị trên cả nước. Thời gian tới, 5.000 suất học bổng sẽ được trao đến tận tay con của lực lượng hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng một số đảo thuộc vùng biển phía Nam, con ngư dân và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tiếp nhận tài trợ từ các cá nhân, tập thể để triển khai các hoạt động chăm lo trong năm 2026 với số tiền hơn 66 tỉ đồng.