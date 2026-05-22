Hành trình phá sàn tiền ảo lừa đảo xuyên tỉnh

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền mã hóa trên sàn giao dịch điện tử "3COMMAS.ASIA", khởi tố 7 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tội phạm liên tỉnh

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, vào tháng 7-2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một nhóm đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước có dấu hiệu tổ chức hoạt động đa cấp trái phép, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tiền mã hóa thông qua sàn "3COMMAS.ASIA".

Trong số các nạn nhân có nhiều người sinh sống tại tỉnh Khánh Hòa, một số người ở TP HCM, Đồng Nai… những người này tham gia một hệ thống đa cấp sử dụng tiền USDT, đầu tư tiền ảo, trả lãi thông qua hệ thống sàn giao dịch "3COMMAS.ASIA" ở Khánh Hòa. Qua xác minh, nhóm người này ở một khách sạn trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Nha Trang).

Sàn giao dịch "3COMMAS.ASIA" bằng tiền mã hóa USDT

Sau khi nghe báo cáo, Ban giám đốc Công tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo phòng An ninh mạng lập chuyên án ĐC159 vào ngày 15/9/2025. Chuyên án do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước- Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban, Đại tá Nguyễn Đình Thuận Hải- Phó giám đốc Công an, thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra làm phó ban thường trực. Chuyên án ĐC 159 được 2 phòng An ninh mạng và phòng An ninh Điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp đấu tranh làm rõ.

Ban chuyên án xác định đây là vụ án với phương thức mới xuất hiện ở địa phương. Các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Dữ liệu điện tử trong vụ án rất lớn trong khi kinh nghiệm đấu tranh trên nền tảng này vẫn hạn chế, khó khăn. Các đối tượng sử dụng các website, ví điện tử, mạng xã hội… để hoạt động.

Bên cạnh đó, việc thu thập dòng tiền được "rửa" thông qua nhiều lớp, tiền mã hóa, ví điện tử, ví trung gian để che giấu hành vi phạm tội. Việc xác minh chủ sở hữu ví, truy vết, phong tỏa tài sản của các đối tượng rất khó khăn. Các bị hại trải dài ở nhiều địa phương, tâm lý ngại khai báo, cung cấp thông tin không đồng nhất.

Các đối tượng cầm đầu thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương. Điều này khiến các mũi trinh sát rất khó khăn trong tiếp cận và xác định đối tượng cầm đầu, đối tượng IT (điều hành hệ thống). Trong khi đó, yêu cầu của ban chuyên án đề ra phải bắt đồng loạt, khống chế được đối tượng, không để bị xóa dữ liệu, không để các đối tượng bỏ trốn.

Cán bộ Ban chuyên án ĐC 159 Khánh Hòa họp bàn phương án phối hợp điều tra với Công an tỉnh Phú Thọ

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân, Phó trưởng phòng An ninh mạng, người trực tiếp chỉ huy các tổ truy bắt tại hiện trường, cho biết "với yêu cầu đặt ra chúng tôi đã phân công 7 tổ công tác, mỗi tổ 3-4 đồng chí tỏa đi các địa phương có các đối tượng. Qua theo dõi, các đối tượng này thường xuyên di chuyển liên tục giữa các tỉnh như: Hà Nội, Hải Dương (cũ), Đồng Nai, Phú Thọ, TPHCM, Hưng Yên, Ninh Bình (cũ), Tây Ninh…"

Thượng tá Hân nói thêm: "Yêu cầu đặt ra cho các tổ phải nắm được nhân thân, lai lịch, hình ảnh, phương tiện, việc di chuyển của các đối tượng và thường xuyên báo cáo. Phải trực tiếp nhìn thấy các đối tượng đang làm gì, ở đâu. Khi bắt phải đảm bảo an toàn, không để chạy, tiêu hủy tang chứng".

Một kỷ niệm khó quên của tổ công tác là yêu cầu quyết liệt phải tiếp cận, xử lý nghiệp vụ trong điều kiện bão đổ bộ vào Hà Nội. Với tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tổ công tác đã lên đường với lời động viên của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước "tội phạm không sợ, sợ gì mưa bão!".

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân cho biết thêm một ấn tượng khó quên trong chuyên án chính là sự phối hợp rất nhiệt tình của lãnh đạo, cán bộ của Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ đã phân công những cán bộ giỏi nhất với 4 tổ công tác để truy vết, thu thập dữ liệu điện tử, xác định đối tượng để bắt giữ.

Không chỉ Công an tỉnh Phú Thọ mà các đơn vị khác như: Cục An Ninh mạng, Cục An ninh Điều tra và các địa phương khác cũng hết mình hỗ trợ cho lực lượng An ninh mạng Khánh Hòa. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định một mục tiêu, quyết tâm cao trong việc đấu tranh, triệt phá, bắt giữ các đối tượng, hoạt động trên không gian mạng với thủ đoạn lừa đảo với phương thức đầu tư tiền ảo, đa cấp.

Cất lưới, hốt trọn ổ

Đêm 20-10-2025, 7 tổ công tác đã xác định, "nhìn thấy trực tiếp" các đối tượng và nơi ở. Các tổ công tác xin chủ trương của Ban chuyên án cho bắt. Rạng sáng 21-10, 7 tổ công tác do các các tổ trưởng là Lương Tuấn Anh, Huỳnh Trần Việt Hùng, Trần Nguyễn Ngọc Hải, Phan Xuân Việt, Dương Đức Thịnh, Nguyễn Thành Quang, Ngô Xuân Phong đồng loạt "cất lưới". Các mũi trinh sát nhanh chóng ập vào cùng công an địa phương khi các đối tượng còn đang mơ màng trong giấc ngủ.

Ban chuyên án xác định đối tượng Ngọ Quang Sơn (SN 1982, ngụ Thái Nguyên (cũ), nơi ở Hà Nội) là đối tượng cầm đầu đường dây nên việc bắt giữ đảm bảo yêu cầu đề ra. Đối tượng Ngô Thành Long (SN 1989, ngụ Hà Nam (cũ), nơi ở Hà Nội) được xác định là đối tượng IT vận hành hệ thống.

Đối tượng Ngọ Quang Sơn bị áp giải từ Hà Nội về Khánh Hòa

Các đối tượng hỗ trợ đắc lực gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989, ngụ Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1972, ngụ Bắc Ninh), Nguyễn Thị Minh (SN 1962, ngụ TP HCM), Hoàng Trung Thông (SN 1982, ngụ Phú Thọ), Bùi Sơn Tùng (SN 1983, ngụ Hải Phòng). Các đối tượng này với vai trò hỗ trợ, gặp gỡ, giới thiệu, mời gọi các nạn nhân tham gia "dự án 3Commas".

Trong quá trình đấu tranh, các đối tượng này ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội, lừa đảo các nạn nhân đầu tư vào hệ thống tiền ảo. Trong khi, các cơ quan nhà nước khẳng định hệ thống này không được đăng ký hoạt động hợp pháp.

Thượng tá Nguyễn Sỹ Hân kể lại: "Ban đầu đối tượng Ngọ Quang Sơn một mực cho rằng tiền ảo có khả năng thanh khoản. Tuy nhiên, khi chúng tôi yêu cầu rút tiền từ tài khoản số thì các đối tượng này không thể thực hiện. Trước các chứng cứ, phân tích sắc bén của cán bộ điều tra, các đối tượng này phải cúi đầu thừa nhận hành vi lừa đảo.

Tiền mà các nạn nhân nạp vào hệ thống đã được các đối tượng này rút hết và tiêu xài cá nhân. Tiền lãi mà các nạn nhân được nhận là lấy từ tiền của người sau chi cho người trước. Đến khi nạn nhân không mời gọi được người khác tham gia vào thì "sập sàn", bị cắt liên lạc".

Bắt giữ các đối tượng lừa đảo xuyên tỉnh khi còn đang mơ ngủ, tránh không cho các đối tượng tiêu hủy chứng cứ

Đối tượng Ngọ Quang Sơn khai đã mua hệ thống đầu tư tiền ảo này từ một nhóm Trung Quốc ẩn danh thông qua ứng dụng telegram với giá trị 5.000 USDT (tương đương 5.000 USD). Sơn tiếp tục giao cho Long vận hành và tổ chức thành nhóm để hoạt động thông qua hình thức tổ chức, lôi kéo, dụ dỗ nhiều cá nhân tham gia đầu tư tiền mã hóa trên sàn giao dịch điện tử "3commas.asia" theo phương thức kinh doanh đa cấp. Hệ thống mới hoạt động được khoảng 1 năm thì nhóm Sơn "sa lưới".

Về thủ đoạn lừa đảo, để thu hút nạn nhân, nhóm này lan truyền thông tin sai lệch về một "Bot Trade" thông minh - công cụ giao dịch tự động được quảng cáo có khả năng sinh lời ổn định lên đến 0,7% mỗi ngày. Lãi suất hấp dẫn này được tính tùy theo gói đầu tư, bắt đầu từ mức tối thiểu 2.000 USDT (hơn 50 triệu đồng) và lên đến 30.000 USDT (hơn 750 triệu đồng).

Không dừng lại ở lợi nhuận trực tiếp, hệ thống còn áp dụng mô hình đa cấp để khuyến khích lan tỏa. Theo đó, nhà đầu tư (các bị hại) sẽ nhận hoa hồng từ việc giới thiệu người mới (hoa hồng trực tiếp) và cả hoa hồng từ lợi nhuận mà người được giới thiệu tạo ra (hoa hồng gián tiếp).

Các đối tượng này đánh vào tâm lý đầu tư sinh lời, trả hoa hồng tiền lãi. Các nạn nhân không mời gọi được người khác tham già vào thì "sập sàn", bị cắt liên lạc.