Nhóm tội phạm trung chuyển dòng tiền lừa đảo công nghệ cao lên tới hơn 105 tỉ đồng

(NLĐO)- Lực lượng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh khi đột kích vào "sào huyệt" của nhóm tội phạm công nghệ cao đã bắt giữ 22 đối tượng người Trung Quốc, cùng nhiều tang vật.