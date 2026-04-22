Giải trí

Hành trình "rực rỡ" của Bảo Anh

Thùy Trang

(NLĐO) - Kế hoạch lễ 30-4 khác biệt của Bảo Anh: Rời phố thị đến với trẻ em vùng biên cương và cùng cất vang giai điệu Quốc ca nơi trường bản biên giới.

Và có lẽ, trong cách Bảo Anh lựa chọn kỷ niệm ngày 30-4, người ta thấy rõ một điều: lòng yêu nước hôm nay không chỉ nằm trong ký ức lịch sử, mà còn được viết tiếp bằng những hành động cụ thể, bền bỉ - từ những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc.

Khoảnh khắc hát Quốc ca đặc biệt nhất trong hành trình nghệ thuật của Bảo Anh

Kế hoạch lễ 30-4 khác biệt của Bảo Anh: Rời phố thị đến với trẻ em vùng biên cương và cùng cất vang giai điệu Quốc ca nơi trường bản biên giới.

Điểm dừng chân đầu tiên là xã Bế Văn Đàn (Cao Bằng) - vùng đất mang tên người anh hùng gắn với lịch sử dân tộc. Tại Trường TH - THCS Bế Văn Đàn, nữ ca sĩ trực tiếp tham gia khánh thành khu nhà ăn bán trú mới - một thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn. \

Trước đó, các em học sinh phải ăn ngay tại lớp học do thiếu thốn cơ sở vật chất. Nhờ chương trình "Giao nắng chuyển yêu thương", khu nhà cấp 4 xuống cấp đã được cải tạo khang trang, trang bị đầy đủ bàn ghế và hệ thống nước sạch.

Không dừng lại ở đó, 182 phần quà thiết thực cùng 6 suất học bổng dành cho học sinh khuyết tật đã được trao tận tay. Những con số biết nói ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên để các em tiếp tục hành trình đến trường.

Rời Cao Bằng, hành trình nối dài đến Lạng Sơn với những điểm chạm ấm áp khác. Tại Trường mầm non Khuất Xá, toàn bộ hệ thống bàn ghế và tủ học cụ cũ kỹ đã được thay mới tại 5 điểm trường, mang đến không gian học tập tốt hơn cho các em nhỏ. Ở Trường mầm non Tam Gia, một khu vui chơi ngoài trời hiện đại được lắp đặt, đi kèm 95 phần quà ý nghĩa.

Sự xuất hiện của Bảo Anh không chỉ mang đến vật chất mà còn thắp lên niềm vui, khiến những sân trường vùng cao rộn rã tiếng cười.

Hành trình nghỉ lễ "rực rỡ" của Bảo Anh

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hành trình lại không nằm ở những công trình hay phần quà, mà ở âm nhạc - nơi cảm xúc được kết nối mạnh mẽ nhất. Giữa sân trường, không ánh đèn sân khấu, không dàn âm thanh hoành tráng, Bảo Anh cùng các em học sinh cất vang Tiến Quân Ca.

Tiếng hát Quốc ca thiêng liêng và tinh thần 30-4 rực lửa

Giây phút ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Giọng hát của nữ ca sĩ hòa cùng hàng trăm tiếng hát trong trẻo của các em nhỏ, tạo nên một bản hợp xướng vừa hào hùng, vừa xúc động. Đó không phải là một màn trình diễn, mà là sự cộng hưởng của niềm tự hào dân tộc - giản dị nhưng sâu sắc.

Bảo Anh lựa chọn kỷ niệm ngày 30-4, người ta thấy rõ một điều: lòng yêu nước hôm nay không chỉ nằm trong ký ức lịch sử, mà còn được viết tiếp bằng những hành động cụ thể, bền bỉ - từ những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc.

Chia sẻ tại điểm trường, Bảo Anh xúc động nói rằng tình yêu nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, nó hiện hữu trong những khoảnh khắc rất gần gũi: một lá cờ, một giai điệu quen thuộc, hay đơn giản là được cùng nhau hát Quốc ca giữa những ngày tháng Tư lịch sử.

Với nữ ca sĩ, chuyến đi này không chỉ là hành trình cho đi mà còn là hành trình nhận lại. "Chứng kiến nghị lực của các em và sự tận tâm của thầy cô, tôi thấy mình nhận lại nhiều hơn. Được cùng các em cất vang Quốc ca giữa ngôi trường vùng biên là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong hành trình nghệ thuật của tôi" - Bảo Anh chia sẻ.

Hành trình tại Cao Bằng và Lạng Sơn khép lại, nhưng những giá trị mà nó để lại vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Những bữa cơm bán trú đủ đầy hơn, những lớp học khang trang hơn hay những khu vui chơi an toàn hơn - tất cả đều là những "tia nắng" nhỏ góp phần nuôi dưỡng tương lai.

Bảo Anh đã tìm thấy "tri kỉ"

Bảo Anh đã tìm thấy "tri kỉ"

(NLĐO) - Bảo Anh đã tìm thấy "tri kỉ" mới trong âm nhạc, mở đầu đường đua nhạc Việt sau Tết cùng MV "Có anh ở đây".

Chất lượng như hội bạn thân của Thảo Nhi Lê

(NLĐO) -Từ sàn runway đến đời thực: Thảo Nhi Lê và và hành trình theo đuổi sứ mệnh tôn vinh nét đẹp độc bản của người phụ nữ hiện đại

Ca sĩ Trung Quân Idol xin lỗi sau vụ bị tố "đánh phụ nữ", tạm dừng hoạt động

(NLĐO) - Người tố Trung Quân Idol đánh người công khai lời xin tha vì sắp tới thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 nhưng….

