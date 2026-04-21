Chất lượng như hội bạn thân của Thảo Nhi Lê

Sau gần 2 năm im lặng, Á hậu Thảo Nhi Lê đã chính thức tái xuất đầy ấn tượng với show diễn Les Heures Dorées (Golden hour - Giờ vàng).

Không chọn sàn runway truyền thống, nàng Founder của Daphale Studios đưa giới mộ điệu về với sự phóng khoáng của vùng biển Nam Âu ngay giữa lòng Sài Gòn tại không gian ven sông của CLAY.

Đối với Thảo Nhi Lê, thông điệp của show diễn Les Heures Dorées không đi tìm sự hoàn hảo tuyệt đối. Đó là câu chuyện về những khoảnh khắc giao thoa, khi chúng ta rũ bỏ con người cũ để tiến tới phiên bản rực rỡ hơn của chính mình.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng mong manh nhưng đầy mê hoặc của những thời khắc golden hour, bộ sưu tập mới của Daphale phản chiếu một trạng thái chuyển mình đầy tinh tế: mềm mại nhưng nội lực, nữ tính nhưng kiên định, gợi cảm nhưng vẫn vô cùng phóng khoáng.

Hoàng hôn, trong mắt Thảo Nhi Lê, chính là biểu tượng của sự chữa lành và sức mạnh tĩnh lặng để bắt đầu một hành trình mới rực rỡ hơn.

Nội dung trình diễn tập trung khai thác vẻ đẹp của sự chuyển mình qua những thiết kế đồ bơi và nội y mang đậm DNA của thương hiệu: tự tin, quyến rũ, thanh lịch nhưng vẫn đầy phóng khoáng. Mỗi người mẫu sải bước trên runway không chỉ trình diễn trang phục mà còn đang kể câu chuyện về sự tự tin và tinh thần yêu bản thân (self-love).

Cách dàn dựng không có sự ngăn cách giữa khách mời và người mẫu đã xóa nhòa ranh giới của một show diễn thời trang thông thường, biến mỗi sải bước trở thành một cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ hình thể đầy cảm hứng dưới bầu trời tự do.

Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn khách mời từ đa lĩnh vực, để CLAY Saigon thành một "thảm đỏ" thu nhỏ rực rỡ của giới Influencer và Celeb.

Không gian buổi diễn bùng nổ sức hút với sự hiện diện của những biểu tượng thời trang và lifestyle hàng đầu tại Việt Nam như Quỳnh Anh Shyn, Cô Em Trendy, Chloe Nguyễn, An Phương, Julia Đoàn, và stylist Hoàng Ku....

Đây là những gương mặt ảnh hưởng của thế hệ mới, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tự tin mà Thảo Nhi Lê luôn muốn hướng tới.

Bên cạnh đó, sức nóng của show diễn còn được cộng hưởng bởi dàn hoa hậu và nghệ sĩ tên tuổi như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Đỗ Nhật Hà, cùng các nữ ca sĩ Gigi Hương Giang, Evy, Tuimi. Sự xuất hiện của những gương mặt nghệ thuật như Kathleen Phan Võ, Brian Trần cùng các nhân vật quyền lực như Bảo Hoàng (Unimedia), Aiden (St.319) và dàn Founder, đối tác chiến lược đã tạo nên một cộng đồng sáng tạo đa sắc. Tất cả cùng tề tựu để chia sẻ những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc, khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của sự kiện trong giới mộ điệu.

Khoảnh khắc đắt giá nhất nằm ở màn kết khi Thảo Nhi Lê xuất hiện cùng dàn mẫu trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Thảo Nhi Lê chia sẻ: "Đây không chỉ là màn ra mắt một bộ sưu tập mới, mà còn là lời khẳng định về sự kiên cường của một người phụ nữ dám tạm dừng để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Les Heures Dorées là một lời nhắc nhở chân thành: Dẫu cuộc sống có thế nào, chúng ta vẫn luôn có thể trỗi dậy rực rỡ một lần nữa, giống như cách mặt trời vẫn kiêu hãnh tỏa sáng mỗi ngày".