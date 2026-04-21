HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Chất lượng như hội bạn thân của Thảo Nhi Lê

Thùy Trang

(NLĐO) -Từ sàn runway đến đời thực: Thảo Nhi Lê và và hành trình theo đuổi sứ mệnh tôn vinh nét đẹp độc bản của người phụ nữ hiện đại

Lời nhắc của nàng hậu Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê đã có một ngày tuyệt vời

Lấy cảm hứng từ ánh sáng mong manh nhưng đầy mê hoặc của những thời khắc golden hour, bộ sưu tập mới của Daphale phản chiếu một trạng thái chuyển mình đầy tinh tế: mềm mại nhưng nội lực, nữ tính nhưng kiên định, gợi cảm nhưng vẫn vô cùng phóng khoáng.

Hoàng hôn, trong mắt Thảo Nhi Lê, chính là biểu tượng của sự chữa lành và sức mạnh tĩnh lặng để bắt đầu một hành trình mới rực rỡ hơn.

Sau thời gian im ắng, Thảo Nhi Lê trở lại với vai trò thiết kế

Nội dung trình diễn tập trung khai thác vẻ đẹp của sự chuyển mình qua những thiết kế đồ bơi và nội y mang đậm DNA của thương hiệu: tự tin, quyến rũ, thanh lịch nhưng vẫn đầy phóng khoáng. Mỗi người mẫu sải bước trên runway không chỉ trình diễn trang phục mà còn đang kể câu chuyện về sự tự tin và tinh thần yêu bản thân (self-love).

Cách dàn dựng không có sự ngăn cách giữa khách mời và người mẫu đã xóa nhòa ranh giới của một show diễn thời trang thông thường, biến mỗi sải bước trở thành một cuộc đối thoại bằng ngôn ngữ hình thể đầy cảm hứng dưới bầu trời tự do.

Tâm điểm đổ bộ của loạt gương mặt nổi tiếng từ đa lĩnh vực

Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi quy tụ dàn khách mời từ đa lĩnh vực, để CLAY Saigon thành một "thảm đỏ" thu nhỏ rực rỡ của giới Influencer và Celeb.

Không gian buổi diễn bùng nổ sức hút với sự hiện diện của những biểu tượng thời trang và lifestyle hàng đầu tại Việt Nam như Quỳnh Anh Shyn, Cô Em Trendy, Chloe Nguyễn, An Phương, Julia Đoàn, và stylist Hoàng Ku....

Đây là những gương mặt ảnh hưởng của thế hệ mới, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tự tin mà Thảo Nhi Lê luôn muốn hướng tới.

Thảo Nhi Lê là một nàng hậu năng động bậc nhất showbiz Việt

Bên cạnh đó, sức nóng của show diễn còn được cộng hưởng bởi dàn hoa hậu và nghệ sĩ tên tuổi như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Đỗ Nhật Hà, cùng các nữ ca sĩ Gigi Hương Giang, Evy, Tuimi. Sự xuất hiện của những gương mặt nghệ thuật như Kathleen Phan Võ, Brian Trần cùng các nhân vật quyền lực như Bảo Hoàng (Unimedia), Aiden (St.319) và dàn Founder, đối tác chiến lược đã tạo nên một cộng đồng sáng tạo đa sắc. Tất cả cùng tề tựu để chia sẻ những khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc, khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của sự kiện trong giới mộ điệu.

Thảo Nhi Lê - một phụ nữ năng động, tài giỏi và xinh đẹp

Khoảnh khắc đắt giá nhất nằm ở màn kết khi Thảo Nhi Lê xuất hiện cùng dàn mẫu trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Thảo Nhi Lê chia sẻ: "Đây không chỉ là màn ra mắt một bộ sưu tập mới, mà còn là lời khẳng định về sự kiên cường của một người phụ nữ dám tạm dừng để bứt phá mạnh mẽ hơn.

Les Heures Dorées là một lời nhắc nhở chân thành: Dẫu cuộc sống có thế nào, chúng ta vẫn luôn có thể trỗi dậy rực rỡ một lần nữa, giống như cách mặt trời vẫn kiêu hãnh tỏa sáng mỗi ngày".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo