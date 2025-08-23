HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hành trình siêu đô thị

TRẦN QUANG HÒA (nghiên cứu sinh tiến sĩ, Viện Quản lý và Sáng tạo, Zug, Thụy Sĩ)

Sáp nhập ba đầu tàu kinh tế phía Nam sẽ tạo ra một siêu đô thị với sức mạnh tổng hợp vượt trội, tối ưu hóa chuỗi giá trị từ sản xuất đến xuất khẩu

Việc sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ) vào TP HCM là cơ hội vàng để tạo ra một siêu đô thị với sức mạnh tổng hợp vượt trội.

Kiềng ba chân cho siêu đô thị kinh tế

Việc hợp nhất này tạo ra một thực thể kinh tế quy mô lớn với dân số khoảng 14 triệu người và GRDP gần 3 triệu tỉ đồng. Quy mô này mang lại lợi thế về thị trường nội địa, nguồn lao động dồi dào và đặc biệt là nguồn lực tài chính mạnh mẽ để đầu tư vào hạ tầng và các chính sách phát triển đột phá.

Lợi thế vượt trội của TP HCM mới nằm ở khả năng tích hợp 3 trụ cột kinh tế cốt lõi đã tồn tại và liên kết chặt chẽ từ lâu - tạm gọi là mô hình "Tam giác vàng": Tài chính và dịch vụ cao cấp của TP HCM (cũ), sản xuất công nghiệp của Bình Dương (cũ) và logistics và cảng biển của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Việc hợp nhất này chính thức hóa và tối ưu hóa chuỗi giá trị khép kín: "Sản xuất (Bình Dương (cũ)) -> Logistics (Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)) -> Tài chính và dịch vụ (TP HCM (cũ))". Các dịch vụ tài chính như tài chính thương mại, bảo hiểm và thanh toán số sẽ hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất tại Bình Dương đến xuất khẩu qua cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tạo nên một cụm kinh tế tự cường và hiệu quả cao, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nền tảng tài nguyên và nhân lực vững chắc góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp đáng quý cần được khai thác hiệu quả, hợp lý ở TP HCM mới. Muốn vậy, trước hết chúng ta không thể chủ quan trước các thách thức tiềm ẩn trên chặng đường chuyển đổi.

Đó là việc sáp nhập một khu vực lớn gây áp lực khổng lồ lên bộ máy hành chính, có thể dẫn đến kém hiệu quả, dư thừa cán bộ và phân bổ nguồn lực không đồng đều, gây mất cân bằng phát triển. Việc chậm trễ thực thi các dự án kết nối liên vùng có thể gây quá tải hạ tầng giao thông và dịch vụ công, cản trở hoạt động của chuỗi giá trị kinh tế. Mặc dù có chỉ số sẵn sàng công nghệ cao, Việt Nam vẫn đối mặt với 2 thách thức lớn là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư.

TP HCM hiện đang xếp hạng 88 trên bản đồ trung tâm tài chính toàn cầu, sau các đối thủ trong khu vực như Singapore (hạng 8), Kuala Lumpur (hạng 54) và Jakarta (hạng 84). Để cải thiện vị trí này, thành phố cần học hỏi kinh nghiệm từ Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc), tập trung vào việc xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch, cùng với các chính sách ưu đãi về thuế và thu hút nhân tài.

Hành trình siêu đô thị - Ảnh 1.

Sáp nhập ba đầu tàu kinh tế phía Nam sẽ tạo ra một siêu đô thị với sức mạnh tổng hợp vượt trội.Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Các giải pháp đột phá

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, TP HCM mới cần triển khai một lộ trình đa tầng, tập trung vào các giải pháp đột phá.

Không nên chỉ đơn thuần là sáp nhập hành chính, mà cần áp dụng một mô hình quản trị vùng đặc thù, học hỏi từ các mô hình siêu đô thị quốc tế. TP HCM nên thành lập một Ban Quản lý Vùng kinh tế trọng điểm, với quyền hạn và cơ chế phối hợp liên ngành, liên địa phương mạnh mẽ. Đặc biệt, khu vực trung tâm tài chính cần có một cơ chế quản lý riêng, tương tự như Khu Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), được điều chỉnh bởi các luật riêng và hệ thống tư pháp độc lập, bảo đảm tính minh bạch và hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Đầu tư chiến lược vào các trục giao thông kết nối 3 trung tâm kinh tế là yếu tố sống còn để tối ưu hóa chuỗi logistics từ Bình Dương đến cảng Cái Mép. Cần hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng một nền tảng dữ liệu chung, an toàn và minh bạch để hỗ trợ các hoạt động tài chính, thương mại và logistics trong nền kinh tế số.

Cần có chính sách thu hút nhân tài đột phá và "vượt khung". Các chính sách này nên học hỏi kinh nghiệm của Singapore với các loại visa linh hoạt như Employment Pass (EP) và Personalized Employment Pass (PEP). Đồng thời, cần đề xuất các gói ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đặc biệt cho các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam hồi hương. Về thu hút đầu tư, TP HCM cần áp dụng các chính sách ưu đãi thuế vượt trội (miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế cổ tức) và thủ tục hành chính "một cửa" cho các dự án FDI và Fintech tiềm năng.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Fintech là ưu tiên hàng đầu. Việc mở rộng và triển khai một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox) linh hoạt, có khả năng thử nghiệm liên ngành và xuyên biên giới, học hỏi từ mô hình của Hồng Kông (Trung Quốc), sẽ cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm mới một cách an toàn, giảm thiểu rủi ro pháp lý và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

Hành trình siêu đô thị - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo