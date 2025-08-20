Phấn đấu vào Top 100 thành phố đáng sống

Tại TP HCM ngày 19-8, Đảng bộ nhiều địa phương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Góp sức cho siêu đô thị

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên, trong đó ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.

Nói về nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Tấn Phát thông tin phường sẽ thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng số, quản lý đô thị thông minh. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực hướng đến xây dựng phường Sài Gòn thành trung tâm thương mại tự do của TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn .Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho hay TP HCM đặt ra tầm nhìn đến năm 2045 trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế, Top 100 thành phố đáng sống. Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP HCM định hướng phát triển theo "3 hành lang - 5 trụ cột". Trong guồng máy phát triển ấy, phường Sài Gòn có lợi thế đặc biệt khi là nơi đặt Trung tâm tài chính quốc tế, có nguồn nhân lực tinh hoa, các thiết chế văn hóa và hạ tầng hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn phải là "một tế bào thật sự khỏe", giữ vững và phát huy văn minh đô thị, phát triển hơn nữa về kinh tế, đi đầu về khoa học - công nghệ. Muốn làm được như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần "xanh tri thức", "đỏ trái tim", thông thoáng tư duy, toàn tâm toàn ý với công việc.

Cùng ngày, tại Đại hội Đảng bộ phường Bình Tiên, các đại biểu thống nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đặt trọng tâm là phát triển kinh tế bằng thương mại - dịch vụ - du lịch. Song song đó, tăng cường phòng chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả, trốn thuế. Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM - lưu ý địa phương cần chú trọng phát triển các cụm công trình nhà ở kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ. Phát huy tốt lợi thế về giao thông, cải tạo không gian và cảnh quan môi trường đô thị...

Nhiều mục tiêu lớn

Đảng bộ nhiều địa phương của TP HCM cũng thống nhất phương hướng phát triển dựa trên đánh giá về tiềm năng, thế mạnh. Trong đó, phường Phú Nhuận đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu với các sản phẩm du lịch đặc trưng; khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phát triển kinh tế đêm, phố chuyên doanh tại những tuyến đường trọng tâm. Ngoài ra, từ ưu thế gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là nơi giao thương kết nối kinh tế thành phố và quốc tế, các giải pháp khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính... được đề ra.

Trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Tây, bà Lê Thị Thanh Thảo - Bí thư Đảng ủy phường - cho biết phường xác định phát triển thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ lực, nổi bật là các hoạt động mua bán, tài chính, lưu trú, ăn uống, gắn với di sản văn hóa - lịch sử. Đề án "Phố đêm Chợ Bình Tây - Chợ Lớn" chính là bước đột phá quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế dịch vụ về đêm và du lịch.

Tại phường An Đông, đại biểu đồng thuận chú trọng phát triển kinh tế gắn với cải thiện chất lượng sống của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, khai thác tối đa tiềm năng nội tại, phát huy lợi thế địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh chỉnh trang, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng môi trường và hạ tầng phục vụ dân sinh.

Đại hội Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa thống nhất thông qua 33 chỉ tiêu; 9 chương trình trọng điểm. Nhiều dự án dân sinh được hạ quyết tâm hoàn thành. Cụ thể như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 15 tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường; sửa chữa, cải tạo, xây dựng ít nhất 2 trường học; xây dựng, sửa chữa, chống dột 10 căn nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về nhân vật, sự kiện lịch sử trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Với xã Đông Thạnh, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trần Văn Tuấn đề nghị xã đầu tư hạ tầng gắn với phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế ven sông Sài Gòn theo Đề án của TP HCM. Ông Trần Văn Tuấn lưu ý xã Đông Thạnh định hình không gian phát triển mới gắn với quá trình đô thị hóa, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương về địa hình có nhiều sông, kênh, rạch…

Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phường Đông Hòa, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - đề nghị phường Đông Hòa phát huy lợi thế. Từ đó, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao thông qua kết nối hệ thống giáo dục và liên kết với các đơn vị của Đại học Quốc gia TP HCM, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Ở phường An Phú, trong Đại hội Đảng bộ, ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM - đề nghị làm tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ doanh nghiệp và người dân... Đại hội đã tổ chức tri ân đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước của Đảng bộ phường An Phú, phường Bình Chuẩn qua các thời kỳ và tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng do mưa, lũ.



