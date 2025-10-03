HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Chương trình đã nâng cao nhận thức của giới trẻ về lịch sử, văn hóa của vùng đất Quảng Trị đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Ngày 3-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM phối hợp với SASCO Travel tổ chức chương trình về nguồn “Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng” tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn do ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM, dẫn đầu.

Trong ngày, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 1.

Các thành viên chương trình về nguồn "Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng" dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 2.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 3.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 4.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 5.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 6.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 7.

Tại đây, các thành viên trong đoàn dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành cổ Quảng Trị.

Trong cuộc chiến đấu khốc liệt ấy, Thành cổ Quảng Trị cùng với thị xã Quảng Trị đã phải oằn mình hứng chịu lượng lớn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Mảnh đất nhỏ bé bên sông Thạch Hãn này đã thấm đẫm máu xương của hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc.

Thành cổ Quảng Trị với mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần yêu nước bất diệt, là minh chứng về sự khốc liệt của chiến tranh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 8.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 9.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 10.

Các thành viên trong đoàn tham quan Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân, kính trọng đối với vị lãnh tụ kiệt xuất đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham quan khu trưng bày tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, các thành viên trong đoàn cùng ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 11.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 12.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 13.

Các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân, kính trọng đối với cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 14.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 15.

Đoàn cùng tham quan, ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tối cùng ngày, tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, chương trình đã tổ chức lễ thả hoa đăng nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 16.

Xúc động hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và Biển đảo anh hùng - Ảnh 17.

Thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn

Theo ông Hồ Xuân Lâm, chương trình về nguồn "Hành trình về miền ký ức - Quảng Trị và biển đảo anh hùng" nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về lịch sử và văn hóa của vùng đất Quảng Trị, tưởng nhớ các vị anh hùng liệt sĩ và các nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, chương trình còn có nội dung giao lưu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực địa phương góp phần mang đến một chuyến đi vừa ý nghĩa vừa giáo dục truyền thống, phong phú về trải nghiệm thực tiễn. Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến 5-10.


