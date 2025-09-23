Từ ngày 14-9 đến nay, Đội quy tập 584 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã triển khai tìm kiếm, quy tập 6 hài cốt liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu từ 60cm - 1m, bọc trong tăng võng dù bộ đội kèm nhiều di vật như: xẻng bộ binh, mũ cối, hộp tiếp đạn AK…

6 hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản, hương khói tại nhà tiếp đón Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Xuân Diện

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên di tích lịch sử Trường Bồ Đề (khu phố 3, phường Quảng Trị) và 14 hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Được biết, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị đang triển khai dự án tu bổ, tôn tạo khuôn viên di tích. Dự án được khởi công từ tháng 7-2025, tập trung vào 3 hạng mục chính: Gia cố kè hào dài 2.000m, xây mới mương thoát nước dài 3.500m và làm đường giao thông nội bộ dài 7.000m...



