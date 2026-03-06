HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hành vi côn đồ của 3 thiếu niên ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nhóm thiếu niên mang theo xà beng, chặn đường tấn công người đi đường để cướp xe đạp điện ở Đà Nẵng.

Ngày 6-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Th. (SN 2008), Nguyễn Trọng B. (SN 2010) và Nguyễn Hữu Anh Kh. (SN 2011; cùng trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 2-3, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của anh T.T.Đ. (SN 2009; trú phường Hòa Cường) về việc bị một nhóm thiếu niên dùng hung khí tấn công, cướp xe đạp điện khi đang di chuyển trên đường Trần Đức Thảo.

Nhóm thiếu niên côn đồ cướp xe đạp điện tại Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cướp tài sản

Theo đó, khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, anh Đ. điều khiển xe đạp điện chở T.G.H. (SN 2011; trú phường Cẩm Lệ) lưu thông trên đường thì bị 3 thiếu niên đi xe máy chặn lại. Phát hiện một đối tượng cầm thanh sắt, H. hoảng sợ chạy vào hẻm gần đó.

Một đối tượng trong nhóm dùng hung khí đánh liên tiếp khiến anh Đ. phải bỏ chạy vào đường Hà Huy Giáp, bỏ lại xe đạp điện tại hiện trường. Khi quay lại tìm phương tiện, anh Đ. phát hiện chiếc xe đã bị nhóm này chiếm đoạt nên trình báo công an.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Cường và Công an phường Sơn Trà khẩn trương truy xét. Đến khoảng 13 giờ ngày 3-3, lực lượng công an xác định Th., B. và Kh. là những kẻ liên quan nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai, khoảng 23 giờ ngày 1-3, Th. điều khiển xe máy trộm cắp được chở B. và Kh. đi nhiều tuyến đường, tìm người sơ hở để cướp giật.

Đến khoảng 1 giờ 50 phút ngày 2-3, khi phát hiện anh Đ. và H. đi xe đạp điện trên đường Trần Đức Thảo, cả nhóm nảy sinh ý định cướp tài sản.

Th. quay xe chặn đường, Kh. dùng xà beng mang theo tấn công nạn nhân, sau đó cả nhóm chiếm đoạt xe đạp điện rồi tẩu thoát về hướng phường Sơn Trà.

Sau khi gây án, các đối tượng vứt bỏ xe máy cùng xà beng tại bãi đất trống ven biển Mân Thái (phường Sơn Trà). Riêng chiếc xe đạp điện cướp được, Kh. mang về nhà tháo rời nhiều bộ phận để che giấu và tìm cách tiêu thụ.

