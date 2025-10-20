HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Kiểm tra một tiệm vàng ở Đà Nẵng, lực lượng an ninh kinh tế phát hiện hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, thu giữ lượng tiền quy đổi hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 20-10, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H vì vi phạm trong giao dịch ngoại tệ.

Đồng thời, công an cũng xử phạt một khách hàng là bà L.C.T (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì đang giao dịch ngoại tệ với cửa hàng vàng nêu trên.

Làm rõ vi phạm của một tiệm vàng tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chủ doanh nghiệp kinh doanh tiệm vàng bị xử phạt vi phạm hành chính

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn có dấu hiệu mua bán ngoại tệ (USD, EURO…) trái phép, vi phạm các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ngày 19-9, Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T.

Căn cứ kết quả xác minh và quy định pháp luật, đơn vị đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính Hiệu vàng H.P.H 30 triệu đồng, phạt bà L.C.T 15 triệu đồng.

Làm rõ vi phạm của một tiệm vàng tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nữ khách hàng cũng bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ trái quy định

Đáng nói, Công an Đà Nẵng ra quyết định tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh… với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 2 tỉ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép thu đổi ngoại tệ.

Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng an ninh tài chính quốc gia và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về quản lý ngoại hối, tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà vi phạm.

Việc thực hiện đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình mà còn góp phần giữ vững an ninh kinh tế, ổn định thị trường tài chính và trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.

    Thông báo