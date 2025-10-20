Hành vi vi phạm của chuỗi cửa hàng, siêu thị mini tại Đà Nẵng

Chiều 20-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng, cho biết vừa kiểm tra đột xuất đối với 4 cửa hàng thuộc hệ thống H. Mart trên địa bàn thành phố, phát hiện một lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đây là hệ thống cửa hàng theo dạng mini mart (siêu thị mini), chuyên bán cho khách du lịch tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn và phường An Hải - Sơn Trà (quận Sơn Trà cũ).

Quản lý thị trường kiểm tra chuỗi cửa hàng, siêu thị mini H. Mart tại Đà Nẵng

Trước đó, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn, ngày 16-10, Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng) đồng loạt kiểm tra đột xuất 4 cửa hàng nêu trên.

Qua kiểm tra, phát hiện các cơ sở kinh doanh đang bày bán 2.087 đơn vị sản phẩm là rượu, thuốc lá điếu, nước ngọt, thực phẩm đóng gói sẵn do nước ngoài sản xuất không dán tem rượu nhập khẩu, tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổng giá trị hàng hóa ước hơn 211 triệu đồng.

Phát hiện 2.087 sản phẩm rượu, thuốc lá, thực phẩm đóng gói sẵn không dán tem nhập khẩu

Các mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ

Các Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, hoàn chỉnh hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 146 triệu đồng.

Đồng thời, tịch thu 1.537 sản phẩm là hàng hóa thực phẩm nhập lậu các loại và buộc tiêu hủy 550 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 2 thuộc Chi cục QLTT TP Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác, dựa trên các chỉ đạo từ cơ quan cấp trên, bao gồm cả việc thực hiện kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm minh một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về tác hại của hàng giả, hàng lậu. Đồng thời, khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chính đáng, góp phần xây dựng thị trường ổn định, minh bạch và lành mạnh.