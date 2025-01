Hành xử văn minh - chìa khóa giảm bạo lực: Mọi hành vi côn đồ đều có thể bị ghi hình

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM:

Nhanh chóng vào cuộc

Thời gian qua, Công an TP HCM đã điều tra, xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường.

Đây là hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác. Công an TP HCM khẳng định bất kể người nào có hành vi côn đồ đều bị xử lý nghiêm. Khi nhận được tin báo tố giác tội phạm từ người dân hoặc ghi nhận thông tin trên không gian mạng, Công an TP HCM đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Công an TP HCM cũng đã triển khai rất nhiều hình thức tuyên truyền cho người dân về xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an TP HCM khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống. Đồng thời, Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng như đã xảy ra trong thời gian qua tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người dân cần bình tĩnh xử lý sau khi va chạm giao thông, mọi thiệt hại nếu có sẽ được các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Công an quận Gò Vấp bắt Nguyễn Tùng Giang (SN 1979) do đánh người sau va chạm giao thông

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, Đoàn Luật sư TP HCM:

Đừng đổ dầu vào lửa

Dù lực lượng công an đã xử lý rất nghiêm khắc, nhanh chóng vào cuộc và nhanh chóng ra kết luận điều tra nhưng số vụ mâu thuẫn, đập xe vẫn xảy ra. Như chúng ta đã biết, mật độ lưu thông dày đặc trên đường thì việc va chạm với nhau là chuyện rất bình thường.

Rất nhiều người chỉ vì thể hiện cái tôi, chứng tỏ mình không thua đối phương nên đã hành xử kém văn minh. Tôi từng tham gia bào chữa cho một nam sinh viên đại học. Được nghỉ hè, nam sinh viên cùng bạn gái đi du lịch. Do lượng xe lưu thông trên đường cuối tuần đông đúc và chỉ bị người đi sau đụng vào đuôi xe, không hư hỏng nhưng hai bên đã xảy ra hỗn chiến. Nguyên nhân khiến ai cũng bất ngờ đó là do bạn gái anh ta thay vì can ngăn đã kích động người yêu đánh đối phương. Hậu quả của sự nóng giận này là nam sinh viên dùng nón bảo hiểm gây thương tật cho người khác 18% và đã bị xử lý hình sự ngay sau đó.

Bên cạnh hành động thiếu kiểm soát thì "ngòi nổ" của những vụ hỗn chiến, gây rối trên đường phố còn xuất phát từ những người thân quen của đối tượng. Ông bà ta thường nói "Chồng giận thì vợ bớt lời", song nhiều trường hợp chồng đang nổi cơn lôi đình sau va chạm giao thông thì vợ lại "châm thêm dầu" khiến sự việc đi xa tầm kiểm soát. Nên nếu xảy ra va chạm giao thông, người trong cuộc cần có ứng xử phù hợp để vụ việc không căng thẳng thêm.

Bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, nguyên Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự VKSND TP HCM:

Bài học nhãn tiền

Nhiều vụ việc bị xử lý hình sự rất nặng đã được báo chí đăng tải xuất phát từ những việc tưởng chừng rất đơn giản. Chúng ta khi đọc thông tin thì thấy người bị xử lý hình sự sao quá côn đồ, quá hung dữ nhưng không, thực tế nhiều vụ việc bị đẩy lên cao trào xuất phát từ việc bị hại ứng xử không tế nhị. Đó là một vụ va chạm giao thông trên tuyến đường đông đúc ở quận 3 (TP HCM) nhiều năm trước. Một đôi vợ chồng đang chở con đi chơi thì bị một thanh niên chở mẹ đi khám bệnh về va chạm. Người mẹ thay vì xin lỗi thì xuống xe chửi cặp vợ chồng dẫn đến hai bên hỗn chiến. Hậu quả là người con trai dù được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, còn người chồng bị khởi tố tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Từ một việc rất nhỏ mà người mất con, người xa chồng. Cho nên việc ứng xử thiếu văn minh từ một trong hai bên phải gánh lấy hậu quả nặng nề.

Chúng ta nên lưu ý rằng ngày nay hệ thống camera an ninh ở khắp nơi, mỗi người dân đều có điện thoại có thể quay phim chụp hình. Những hành vi ứng xử lệch chuẩn sẽ bị ghi lại và có thể xuất hiện trên mạng xã hội bất cứ lúc nào. Đối với những sự việc gây xôn xao dư luận thì các cơ quan chức năng vào cuộc rất nhanh chóng và sẽ truy tìm nhanh người gây ra vụ việc. Cho nên, khi hành xử chúng ta cần cân nhắc để tránh bị ghi lại hình ảnh không tốt ảnh hưởng đến bản thân, gia đình.

Triệu tập người đập ô tô Ngày 8-1, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đã triệu tập và lấy lời khai Nguyễn Trung Nghĩa (SN 2005, quê Kiên Giang) để làm rõ việc đập phá ô tô trên địa bàn. Theo lời khai của anh N.B.M.D (SN 1991), tối 4-1, anh điều khiển xe chạy trên đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc về bãi giữ xe ở hẻm 47 Bình Thành (quận Bình Tân) để đậu. Khi xe đến trước số 47 Bình Thành, Nghĩa chạy xe máy vượt lên cắt đầu xe rồi bước tới cự cãi với anh D. Sau đó, Nghĩa dùng hung khí đập bể kính xe anh D. rồi bỏ đi.

(Còn tiếp)