Miễn phí vé, ga tàu Cát Linh - Hà Đông chật kín khách đi xem diễu binh Quốc khánh 2-9

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Từ sáng 1-9, hàng vạn người đã đổ về khu vực gần Quảng trường Ba Đình như đường Hùng, Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn, Kim Mã… để giữ chỗ, chờ theo dõi diễu binh, diễu hành vào sáng 2-9.
Các phương tiện giao thông công cộng được người dân lựa chọn để đến khu vực trung tâm thành phố khi nhiều tuyến đường bị cấm, hạn chế phương tiện. Trong đó, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông miễn phí vé, luôn trong tình trạng chật kín khách những ngày vừa qua.
Trưa 1-9, người dân đi tàu điện xếp hàng lấy vé miễn phí, các khu vực ra - vào của nhà ga chật kín khách. Đội ngũ tình nguyện viên được bố trí tại khu vực nhà ga để hướng dẫn người dân lấy vé miễn phí, hướng dẫn lộ trình để đến các điểm chờ xem diễu binh, diễu hành.
Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội, từ 0 giờ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9, hành khách di chuyển tại tất cả các ga trên hai Tuyến (Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội) sẽ được miễn phí vé đi tàu.
Một số hình ảnh tại ga Cát Linh trưa 1-9 do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại:
Bình luận (0)