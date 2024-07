Háo hức đi làm thẻ căn cước

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành đem lại rất nhiều tiện ích cho người dân. Người dân cần bổ sung thông tin thì có thể liên hệ Công an TP HCM hoặc công an gần nhất. Việc thu thập thông tin sinh trắc mống mắt bảo đảm an toàn sức khỏe, dữ liệu bảo mật. Người dân hoàn toàn yên tâm khi cung cấp thông tin về mống mắt cho cơ quan công an.