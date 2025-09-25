Hào hứng với những sắc màu từ triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Âu lần thứ 35

Ngày 25-9, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP HCM, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 35 với chủ đề "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam". Triển lãm giới thiệu hàng trăm tác phẩm ghi lại nét đẹp đời sống lao động, phong tục, văn hóa của đồng bào 54 dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm được chọn lọc từ những chuyến đi thực tế sáng tác của các hội viên thuộc CLB, đã mang đến cho công chúng cái nhìn chân thực, giàu cảm xúc về sự đa dạng văn hóa dân tộc, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng, hải đảo.
Hải Âu - niềm tự hào của nhiếp ảnh TP HCM
Phát biểu khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ Tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, thành viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu, chia sẻ: "Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, CLB Nhiếp ảnh Hải Âu luôn kiên trì sứ mệnh gìn giữ, tôn vinh những vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua ống kính.
Triển lãm năm nay đặc biệt hướng về sắc màu cuộc sống của 54 dân tộc anh em, như một lời nhắc nhở chúng ta tự hào và trân trọng hơn kho tàng văn hóa dân tộc. Thông qua cuộc triển lãm này mỗi bức ảnh đã mang lại cho công chúng thêm nhiều cảm nhận về cuộc sống và cùng chung tay bảo tồn bản sắc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập".
Chúc mừng sự kiện, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, bày tỏ niềm tự hào: "CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu chính là niềm tự hào của Hội Nhiếp ảnh TP HCM và Nhà Văn hóa Phụ nữ. Nhìn lại chặng đường đã qua, so với nhiều nơi trên thế giới cũng hiếm có một câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ nào có bề dày thành tích và tuổi đời như Hải Âu. 35 năm qua, dấu chân của các chị đã in khắp mọi miền đất nước, ghi lại những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc về con người và cuộc sống. Các tác phẩm của Hải Âu không chỉ giàu kỹ thuật mà còn thấm đẫm tình yêu quê hương, đặc biệt là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động và đời sống".
Trong không khí triển lãm, nhiều hội viên lớn tuổi từng gắn bó từ những ngày đầu thành lập đã xúc động đứng bên cạnh các tác phẩm của mình để kể lại câu chuyện phía sau từng khung hình.
Hải Âu thu hút đông bạn trẻ đến với triển lãm
Một số tác giả trẻ hào hứng chia sẻ trải nghiệm rong ruổi khắp bản làng vùng cao, săn tìm khoảnh khắc đời thường mộc mạc mà giàu cảm xúc.
Khách tham quan đủ mọi lứa tuổi say mê dừng lại trước những bức ảnh rực rỡ sắc màu váy áo của đồng bào Mông, Ê Đê, Dao… Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, trao đổi với tác giả để hiểu thêm về phong tục, lễ hội của từng vùng miền.
Có người không giấu được sự thích thú khi bắt gặp những khoảnh khắc bình dị như cảnh gặt lúa, dệt thổ cẩm, múa xoè… được ghi lại đầy sinh động, giàu tính nghệ thuật.
Thành lập từ năm 1990, CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã gặt hái hơn 1.000 giải thưởng trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế đặc biệt của những "cánh Hải Âu" dẻo dai và bền bỉ.
Đặc biệt, tập sách ảnh "Tự hào TP HCM" – một thành quả lao động tập thể của các nữ nghệ sĩ -từng đoạt Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo TP HCM, là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ và tình yêu thành phố mang tên Bác.
Đây cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ TP HCM, đồng thời đánh dấu 35 năm thành lập CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu một chặng đường đáng tự hào của những người phụ nữ say mê nghệ thuật nhiếp ảnh.
Bình luận (0)