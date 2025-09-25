Hào hứng với những sắc màu từ triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Âu lần thứ 35





Các đại biểu và hội viên của CLB Nhiếp ảnh Hải Âu cắt băng khánh thành

Ngày 25-9, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TP HCM, Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh nữ Hải Âu đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 35 với chủ đề "Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam". Triển lãm giới thiệu hàng trăm tác phẩm ghi lại nét đẹp đời sống lao động, phong tục, văn hóa của đồng bào 54 dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm được chọn lọc từ những chuyến đi thực tế sáng tác của các hội viên thuộc CLB, đã mang đến cho công chúng cái nhìn chân thực, giàu cảm xúc về sự đa dạng văn hóa dân tộc, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng, hải đảo.

Hải Âu - niềm tự hào của nhiếp ảnh TP HCM

Phát biểu khai mạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ Tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, thành viên CLB Nhiếp ảnh Hải Âu, chia sẻ: "Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, CLB Nhiếp ảnh Hải Âu luôn kiên trì sứ mệnh gìn giữ, tôn vinh những vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua ống kính.

Triển lãm năm nay đặc biệt hướng về sắc màu cuộc sống của 54 dân tộc anh em, như một lời nhắc nhở chúng ta tự hào và trân trọng hơn kho tàng văn hóa dân tộc. Thông qua cuộc triển lãm này mỗi bức ảnh đã mang lại cho công chúng thêm nhiều cảm nhận về cuộc sống và cùng chung tay bảo tồn bản sắc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập".

Tác phẩm "Dân tộc Chăm" - tác giả Thiều Thị Mỹ Châu

Ảnh dân tộc Chăm - tác giả Đoàn Ngọc Thảo

Chúc mừng sự kiện, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, bày tỏ niềm tự hào: "CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu chính là niềm tự hào của Hội Nhiếp ảnh TP HCM và Nhà Văn hóa Phụ nữ. Nhìn lại chặng đường đã qua, so với nhiều nơi trên thế giới cũng hiếm có một câu lạc bộ nhiếp ảnh nữ nào có bề dày thành tích và tuổi đời như Hải Âu. 35 năm qua, dấu chân của các chị đã in khắp mọi miền đất nước, ghi lại những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc về con người và cuộc sống. Các tác phẩm của Hải Âu không chỉ giàu kỹ thuật mà còn thấm đẫm tình yêu quê hương, đặc biệt là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong lao động và đời sống".