Thời sự

Công an TP HCM thông tin về nhóm Ngũ Hổ Tướng nghi quảng cáo cờ bạc, cá độ

HUYỀN TRÂN - PHAN ANH

(NLĐO)- Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy.

Chiều 25-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP HCM đã phản hồi thông tin về nhóm nhạc có nội dung nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ.

Công an thành phố sẽ có thông báo chính thức

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP HCM, cho biết qua công tác nắm tình hình dư luận và trên không gian mạng về nhóm ca sĩ có tên Ngũ Hổ Tướng đăng tải 2 video (gồm 1 phim ngắn và 1 video ca nhạc) có nội dung nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ.

Công an TP HCM thông tin về nhóm Ngũ Hổ Tướng nghi quảng cáo cờ bạc, cá độ- Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo Ảnh: HUYỀN TRÂN

Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng PA05 để xác minh, làm rõ. Phòng PA05 đã khẩn trương báo cáo, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập xác minh thông tin, tài liệu.

Đến ngày 22-9, Công an thành phố đã có thư mời và ngày 23-9 đã tiến hành làm việc các thành viên của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng cũng như các cá nhân liên quan việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải các video nêu trên.

"Khi có kết quả cụ thể, Công an thành phố sẽ có thông báo chính thức" - trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết.

Hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng

Đại diện Công an TP HCM cũng thông tin thêm về vấn đề quảng cáo đánh bạc của các doanh nghiệp, của các cá nhân là người nổi tiếng – vấn đề đang rất được dư luận quan tâm.

Nêu quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này, trung tá Nguyễn Khánh Hồng đề cập Khoản 1, Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo là "hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật". Theo quy định trên thì hành vi quảng cáo cho các trang web, ứng dụng có tính chất cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật, cấm quảng cáo.

Công an TP HCM thông tin về nhóm Ngũ Hổ Tướng nghi quảng cáo cờ bạc, cá độ- Ảnh 2.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 25-9; Ảnh: HUYỀN TRÂN

Khoản 2, Khoản 3 Điều 33 Nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, quy định: hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo cờ bạc, cá độ bóng đá.

Ngoài ra, căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020, quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Công an TP HCM thông tin về nhóm Ngũ Hổ Tướng nghi quảng cáo cờ bạc, cá độ- Ảnh 3.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 thành viên

Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và các doanh nghiệp thì có thể xử lý về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 Bộ luật hình sự.

Từ đó, Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho rằng đối với trường hợp các nghệ sĩ biết các sự kiện có sự xuất hiện của các logo liên quan trang website, ứng dụng đánh bạc nhưng vẫn tham gia, chụp hình trên các ấn phẩm truyền thông, đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 38 và Nghị định 15 nêu trên.

Đối với các nghệ sĩ tham gia các sự kiện ở nước ngoài có sự xuất hiện logo liên quan trang web, ứng dụng đánh bạc, ở một số quốc gia, sẽ có một số loại hình đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hợp pháp, vì vậy quá trình tham gia các sự kiện trên, nghệ sĩ chịu trách nhiệm hoạt động theo luật pháp ở các nước sở tại.

Nhưng sau khi kết thúc tham gia sự kiện, nghệ sĩ sử dụng các sản phẩm truyền thông như video để đăng tải quảng cáo lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo,...) để quảng cáo đến người hâm mộ là công dân Việt Nam thì cũng có thể bị xử lý về hành vi quảng cáo hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo quy định tại Nghị định 15.

Đối với các trường hợp doanh nghiệp có logo gần giống, cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp về việc thiết kế, sử dụng hình ảnh logo, đơn vị quản lý logo và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà logo đó hình ảnh đại diện để làm rõ ý việc liên quan đến việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc hay không, từ đó sẽ xử lý theo đúng quy định.

Vì vậy, các nghệ sĩ, KOL - bản thân là người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, có lượng người theo dõi, quan tâm phải có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, sự kiện tham gia, thực hiện, không để cố ý hay vô ý tiếp tay cho tệ nạn, trào lưu xấu, vi phạm pháp luật.

Đồng thời khuyến khích các nghệ sĩ, KOL thường xuyên có các sản phẩm tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng, chia sẻ về những giá trị chân, thiện mỹ, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước. Như vậy, nghệ sĩ, KOLs sẽ luôn dành được tình cảm và sự ủng hộ của công chúng.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy. Cả 5 người cùng góp mặt trong MV "Anh em trước sau như một" là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối ngày 21-9.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện trong MV xuất hiện tên một trang web cá độ khi liên tục xuất hiện tên web trên ly nước, trên áo, bao bì...

Cư dân mạng cho rằng nhóm này đang công khai quảng cáo cờ bạc chứ không còn là trá hình; đồng thời đề nghị Công an TP HCM vào cuộc, xử lý nghiêm để làm gương.


TP HCM Công an TP HCM thông tin ca sĩ Ưng Hoàng Phúc họp báo kinh tế - xã hội nhóm Ngũ hổ tướng cờ bạc, cá độ nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ
