Hấp dẫn Giải Bóng rổ "Saigon ProAm Basketball Cup 2024 Brought by VNPAY"

Mùa giải thứ 2 của "Saigon ProAm Basketball Cup 2024 Brought by VNPAY" hứa hẹn đầy hấp dẫn bởi sự tham gia tranh tài của 11 đội bóng phong trào có tiếng tại TP HCM.



Khán giả sẽ chứng kiến các trận tranh tài nảy lửa giữa các CLB như AIP Dreamers, Kimban Hoops, Next Level, In 'N Out và các câu lạc bộ có bề dày truyền thống như Lãnh Binh Thăng, Poseidon Basketball…

Các đội thắng cuộc sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng và góp mặt tại vòng chung kết tổng của hệ thống giải bóng rổ Vô địch Việt Nam mùa thứ 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 sắp tới.

Ông Tô Duy, đại diện BTC thông báo về giải đấu

Đại diện Ban tổ chức, ông Tô Duy cho biết: "Việc gia tăng về số lượng và chất lượng của các sân bóng tại TP HCM cho thấy sự phát triển vượt bậc của phong trào bóng rổ tại TP HCM. Từ các sân chơi phong trào nhiều tài năng bóng rổ đã được phát hiện. Chúng tôi không giới hạn đối tượng cầu thủ tham gia, khích lệ tinh thần yêu thể thao đặc biệt là đối với bộ môn bóng rổ. Đừng nặng nề thành thích, hãy đề cao tinh thần giao lưu, cọ xát".

Nhiều nội binh nổi tiếng tại giải nhà nghề sẽ tham dự "Saigon ProAm Basketball Cup 2024"

Điểm nhấn tại giải là sự tham gia của các nội và ngoại binh chuyên nghiệp như Huỳnh Thanh Tâm (Limitless Hoop), Võ Kim Bản (Kimban Hoops), Justin Young (Next Level Basketball), Michael Soy (AIP Dreamers)... hứa hẹn mang lại những màn so tài đẳng cấp và kịch tính.

Khu vực Fanzone tại giải sẽ mang đến khán giả cơ hội mua sắm đồ lưu niệm của Saigon ProAm Basketball Cup 2024 và trang phục thể thao từ các nhãn hàng trong nước.