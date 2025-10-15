Hấp dẫn Giải "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025"

Chiều 14-10, sau bốn vòng loại đầy kịch tính, vòng chung kết "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025" đã chính thức khép lại. Mùa giải thứ 9 mang dấu ấn đặc biệt khi sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập sân golf Tân Sơn Nhất.



Các golfer tranh tài sôi nổi tại sân golf Tân Sơn Nhất

Sau nhiều giờ thi đấu gay cấn, golfer Nguyễn Quốc Tình đã xuất sắc về nhất ở hạng mục Best Gross với 74 gậy, trở thành nhà vô địch nam của mùa giải. Tương tự, nữ golfer Wang Jin-hong cũng đã khắc tên mình lên bảng vàng danh giá Best Gross với thành tích 79 gậy.

Không chỉ dừng ở những cú đánh xuất sắc, vòng chung kết còn mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc. Ở 11 bảng đấu của Championship 2025, mỗi golfer đều thể hiện bản lĩnh và quyết tâm, tạo nên những trận tranh tài hấp dẫn trên từng hố đấu.

Thành quả sau những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn

Sự kiện thể thao danh giá "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025" quy tụ 220 golfer ở mỗi vòng loại và 288 golfer xuất sắc nhất tại vòng chung kết, là dịp để tri ân các VĐV đã đồng hành cùng sân golf Tân Sơn Nhất trong suốt chặng đường 9 mùa giải.

Không chỉ khẳng định được uy tín và sức hút đặc biệt trong cộng đồng golf Việt Nam, giải đấu ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn và cả quy mô sự kiện, mang đến cho các golfer một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp và giàu cảm xúc.

Trao thưởng cho các VĐV xuất sắc

Bên cạnh hệ thống giải thưởng giá trị và đẳng cấp, sự kiện còn là nơi gặp gỡ, kết nối và chia sẻ giữa các golfer, doanh nhân, đối tác trong bầu không khí thể thao sôi động, gắn kết và tràn đầy cảm hứng.

Với chủ đề "Proud Journey, Reaching New Heights - Hành trình tự hào, vươn tầm cao mới" - Championship 2025 không chỉ là hành trình thể thao mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, sự kiên định và khát vọng vươn cao của mỗi golfer khi chinh phục những giới hạn mới.