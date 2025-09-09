HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Khởi tranh giải "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025"

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) - Sự kiện thường niên "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025" chính thức trở lại mùa thứ 9 với thông điệp "Hành trình tự hào, vươn tầm cao mới".

Sự kiện thể thao danh giá "Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025" quy tụ đông đảo golfer trong và ngoài nước, đồng thời là dịp để tri ân các VĐV đã đồng hành cùng sân golf Tân Sơn Nhất trong suốt chặng đường phát triển.

Trải qua 8 mùa giải thành công, Championship đã khẳng định được uy tín và sức hút đặc biệt trong cộng đồng golf Việt Nam. Mỗi năm, giải đấu không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức mà còn mở rộng quy mô, mang đến cho các golfer một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp và giàu cảm xúc.

Khởi tranh giải Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025 - Ảnh 1.

"Championship 2025" dự kiến thu hút 288 golfer xuất sắc nhất tại vòng chung kết

"Championship 2025" dự kiến thu hút khoảng 220 golfer ở mỗi vòng loại, khởi tranh từ ngày 16-9 và quy tụ 288 golfer xuất sắc nhất tại vòng chung kết diễn ra vào ngày 14-10, hứa hẹn mang đến bức tranh toàn diện về một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn và xứng tầm.

Giải sẽ diễn ra theo thể thức đấu gậy 18 hố với cơ cấu bảng đấu khoa học: 6 bảng nam, 4 bảng nữ và 1 bảng Callaway.

Nhờ cách tính điểm minh bạch cùng sự chuẩn bị chu đáo, mỗi golfer đều có cơ hội thể hiện bản lĩnh và phong độ thi đấu tốt nhất.

Khởi tranh giải Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025 - Ảnh 2.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, tăng tính thu hút với các golfer trong và ngoài nước

Điểm nhấn của mùa giải năm nay tiếp tục đến từ hệ thống giải thưởng giá trị và đẳng cấp, đặc biệt là giải Hole-in-One với những mẫu xe Maserati sang trọng. Bên cạnh những phần thưởng hấp dẫn, sự kiện còn là nơi gặp gỡ, kết nối và chia sẻ giữa các golfer, doanh nhân, đối tác trong bầu không khí thể thao sôi động, gắn kết và tràn đầy cảm hứng.

Với chủ đề "Proud Journey, Reaching New Heights - Hành trình tự hào, vươn tầm cao mới" - Championship 2025 không chỉ là hành trình thể thao mà còn là biểu tượng của niềm tự hào, sự kiên định và khát vọng vươn cao của mỗi golfer khi chinh phục những giới hạn mới.

Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất 2025: CLB Golf Quảng Ngãi đăng quang

Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất 2025: CLB Golf Quảng Ngãi đăng quang

(NLĐO) - Sau 10 ngày tranh tài, Giải Vô địch Các CLB golf tranh Cúp Tân Sơn Nhất 2025 đã khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về CLB Golf Quảng Ngãi.

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an

(NLĐO) – Hàng trăm golfer tham dự giải đấu do Ban chuyên đề Công an TP HCM tổ chức nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân.

Giải golf Saigontourist Group "Vì cộng đồng" tặng 1.000 suất học bổng khuyến học

(NLĐO) – 1.000 suất học bổng trị giá 1 tỉ đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được quyên góp từ Giải golf Saigontourist Group "Vì cộng đồng" lần thứ 19

sân golf Tân Sơn Nhất Golf Course Championship 2025 golfer hole-in-one Proud Journey, Reaching New Heights
