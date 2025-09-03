Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

Trần Thái

(NLĐO) – Từ những phi vụ tưởng chừng "ăn đậm" từ hai thương nhân không rõ lai lịch từ Trung Quốc, nhóm người ở TP HCM nay vướng vòng lao lý.

Ngày 3-9, TAND TP HCM hoãn phiên sơ thẩm xét xử Bạch Tấn Cường, Võ Thanh Tuấn cùng 11 bị cáo khác trong vụ buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc về Việt Nam. Phiên toà dự kiến mở lại vào ngày 25-9.

Tổ chức đường dây nhập lậu

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2022 đến tháng 8-2023, hai thương nhân Trung Quốc chưa rõ lai lịch đã thuê nhóm Cường và Tuấn đứng ra tổ chức đường dây nhập lậu, hợp thức hóa hồ sơ và đưa hối lộ công chức hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các container chứa hàng lậu sau khi thông quan được đưa về kho ở Cảng Phú Định và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân của TP HCM.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm bị cáo đã sử dụng hàng loạt công ty "ma" để mở tờ khai, khai khống chứng từ, né kiểm hóa với 77 tờ khai (hàng chục container luồng đỏ không bị kiểm tra). Tổng giá trị số hàng nhập lậu bị xác định hơn 30 tỉ đồng.

5 cựu công chức hải quan bị truy tố

Cũng trong vụ án này, có 5 cựu công chức Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan tố tụng xác định từ cuối năm 2022 đến 8-2023, Cường và Tuấn đã chi tổng cộng 266 triệu đồng để được bỏ qua kiểm hóa, trong đó Lâm Văn Tới (đội trưởng) giữ vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ và chia tiền cho từng công chức tham gia.


Tin liên quan

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ 14 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ 14 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

(NLĐO)- HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra, bổ sung do theo tài liệu điều tra và lời khai tại phiên toà còn thiếu sót về vai trò của một số bị cáo

Vụ buôn lậu trị giá 1.814 tỉ đồng: Nhiều cựu cán bộ hải quan nhận tội

Ngày 6-8, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành

Xét xử vụ 14 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu

(NLĐO)- Phiên toà đã 2 lần phải tạm hoãn do người bào chữa cho một số bị cáo vắng mặt và do bão số 3

vòng lao lý nhận hối lộ Hải quan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo