Hầu tòa vì "làm ăn" với 2 thương nhân không rõ lai lịch

Ngày 3-9, TAND TP HCM hoãn phiên sơ thẩm xét xử Bạch Tấn Cường, Võ Thanh Tuấn cùng 11 bị cáo khác trong vụ buôn lậu sợi polyester từ Trung Quốc về Việt Nam. Phiên toà dự kiến mở lại vào ngày 25-9.



Tổ chức đường dây nhập lậu

Theo hồ sơ, từ giữa năm 2022 đến tháng 8-2023, hai thương nhân Trung Quốc chưa rõ lai lịch đã thuê nhóm Cường và Tuấn đứng ra tổ chức đường dây nhập lậu, hợp thức hóa hồ sơ và đưa hối lộ công chức hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các container chứa hàng lậu sau khi thông quan được đưa về kho ở Cảng Phú Định và Khu công nghiệp Lê Minh Xuân của TP HCM.

Các bị cáo tại toà

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm bị cáo đã sử dụng hàng loạt công ty "ma" để mở tờ khai, khai khống chứng từ, né kiểm hóa với 77 tờ khai (hàng chục container luồng đỏ không bị kiểm tra). Tổng giá trị số hàng nhập lậu bị xác định hơn 30 tỉ đồng.

5 cựu công chức hải quan bị truy tố

Cũng trong vụ án này, có 5 cựu công chức Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước cũ) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cơ quan tố tụng xác định từ cuối năm 2022 đến 8-2023, Cường và Tuấn đã chi tổng cộng 266 triệu đồng để được bỏ qua kiểm hóa, trong đó Lâm Văn Tới (đội trưởng) giữ vai trò chính, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ và chia tiền cho từng công chức tham gia.



