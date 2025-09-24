HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

HCCB khởi công xây dựng nhà máy hóa chất quy mô lớn tại Đồng Nai

An Chi ẢNH: Báo Công Thương

(NLĐO) - Trong dài hạn, HCCB đặt mục tiêu mở rộng công suất dây chuyền lên đến 100.000 tấn Xút/năm và 100.000 tấn Axit Sunfuric/năm.

Sáng 24-9, tại KCN Nhơn Trạch 6 (xã Phước An, tỉnh Đồng Nai), Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HCCB; trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

HCCB khởi công xây dựng nhà máy hóa chất quy mô lớn tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch

Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch được hình thành trên cơ sở di dời 3 nhà máy hiện hữu của HCB là Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy hóa chất Đồng Nai và Nhà máy hóa chất Tân Bình. Đây là dự án với quy mô lớn, công trình cấp I, là một tổ hợp công trình hóa chất. Sau khi hoàn thành sẽ là một trong những tổ hợp hóa chất hàng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất, góp phần quan trọng vào vị thế kinh tế của chủ đầu tư, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tỉnh Đồng Nai cũng như phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong kỷ nguyên mới (phù hợp với yêu cầu, mục tiêu phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040).

HCCB khởi công xây dựng nhà máy hóa chất quy mô lớn tại Đồng Nai- Ảnh 2.

Toàn cảnh Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch

"Trong dài hạn, HCCB đặt mục tiêu mở rộng công suất dây chuyền lên đến 100.000 tấn Xút/năm (quy đổi 100%) và 100.000 tấn Axit Sunfuric/năm, cùng định hướng phát triển các sản phẩm mới gốc Clo và hóa chất chuyên dụng cho ngành điện tử, bán dẫn, năng lượng. Đây không chỉ là lời giải cho nhu cầu tiêu thụ hóa chất ngày càng tăng trong nước, mà còn là bước khởi đầu để công ty từng bước hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt Nam trên thị trường toàn cầu" – ông Lê Tùng Lâm, Phó Tổng giám đốc HCCB thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Phùng Quang Hiệp - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem, khẳng định Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Đây là sự hiện thực hóa chủ trương di dời cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị, hài hòa giữa phát triển kinh tế và định hướng phát triển đô thị bền vững. Dự án được đầu tư với công nghệ hiện đại, giúp nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản thiết yếu, đáp ứng nhu cầu trong nước, tăng sức cạnh tranh, tạo nền tảng phát triển ổn định và lâu dài. Nhà máy mới sẽ góp phần nâng cao đời sống người lao động, đóng góp ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

HCCB khởi công xây dựng nhà máy hóa chất quy mô lớn tại Đồng Nai- Ảnh 3.

Phương tiện cơ giới tại lễ khởi công

Trong phát biểu đáp từ, ông Lê Thanh Bình - Tổng giám đốc HCCB trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Cục Hóa chất và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, ghi nhận sự phối hợp của Ban Quản lý các KCN, cùng sự đồng hành của các nhà thầu, tư vấn thiết kế - xây dựng và nỗ lực của tập thể người lao động HCCB. "Dự án vừa là thách thức, vừa là cơ hội, là bước đi chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, qua đó khẳng định thương hiệu HCCB tại thị trường trong nước và sẵn sàng vươn tầm khu vực, đồng thời nhấn mạnh định hướng tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng hợp nhất - tinh gọn - hiện đại" - ông Lê Thanh Bình khẳng định


