Kinh tế

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) - Tập đoàn FVG khởi công 2 dự án lớn trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang ở TP Đà Nẵng

Chiều 3-9, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2015–2025), Tập đoàn FVG tổ chức Lễ khởi công dự án Khách sạn Fivitel Nam Hội An và Resort Fivires - thuộc Khu đô thị Du lịch Nam Hội An (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng).

Dự lễ có ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - cùng nhiều lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố…

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 2.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án

Chuỗi Khách sạn Fivitel và khu nghỉ dưỡng Fivirest Nam Hội An là một tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại nằm trong quần thể khu đô thị du lịch Nam Hội An City - nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận lợi, kết nối trực tiếp đến trung tâm TP Đà Nẵng và các điểm du lịch trọng yếu trên địa bàn.

Dự án có quy mô 380 phòng lưu trú, được xây dựng với quy chuẩn 4 và 5 sao với tổng vốn đầu tư gần 750 tỉ đồng, dự kiến chính thức hoàn thành từ năm 2026.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 4.

Phối cảnh dự án

Trong đó, Resort Fivires Nam Hội An là khu nghỉ dưỡng 5 sao với 140 phòng, tổng mức đầu tư 423 tỉ đồng, gồm hệ thống biệt thự, dịch vụ thương mại – giải trí đồng bộ.

Khách sạn Fivitel Nam Hội An theo tiêu chuẩn 4 sao, cao 12 tầng với 240 phòng, tổng mức đầu tư 325,8 tỉ đồng.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 5.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết sự kiện hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Tập đoàn FVG mà còn là dấu ấn quan trọng đối với tiến trình phát triển du lịch – dịch vụ của khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 6.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ

Theo ông Bình, dự án tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của "Cung đường di sản văn hóa" kết nối Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang, hứa hẹn trở thành điểm nhấn, mở rộng không gian phát triển kinh tế - du lịch, đồng thời tăng cường liên kết vùng giữa Đà Nẵng với khu vực miền Trung.

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá cao tâm huyết và tầm nhìn của FVG, đồng thời cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Lãnh đạo Đà Nẵng dự khởi công dự án 750 tỉ đồng của Tập đoàn FVG - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Anh Tấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FVG

Ông Nguyễn Anh Tấn, Chủ tịch HĐQT FVG, cho rằng lễ khởi công dự án không chỉ thực hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong việc góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng lưu trú, nghỉ dưỡng, khẳng định tiềm năng bứt phá của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, và lan tỏa những giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương.

"Cùng với tâm thế Đà Nẵng vươn mình trong kỷ nguyên mới, chúng tôi tin rằng dự án sẽ là bước khởi đầu đầy ý nghĩa, kiến tạo chuỗi hạ tầng du lịch chất lượng cao, đủ sức phục vụ hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân địa phương trên cung đường du lịch này" - Chủ tịch FVG chia sẻ.

lễ khởi công Đà Nẵng tập đoàn FVG Hội An Mỹ Sơn Cổng trời Đông Giang
