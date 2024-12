HĐND TP HCM đang họp kỳ cuối năm, bàn nhiều nội dung quan trọng

Sáng 9-12, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dự kỳ họp.

Bàn, quyết nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đó là tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; việc quyết toán ngân sách thành phố năm 2023, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2024 và dự toán thu chi ngân sách năm 2025; về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng thời, thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế, tổ chức bộ máy trong thời gian tới, như đề án phân cấp một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP HCM.

Cùng với đó là kế hoạch giao biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù; chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; nghỉ do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

Chính sách hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh trung học; hỗ trợ người có công và thân nhân người có công với cách mạng; quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; danh mục công trình, dự án thu hồi đất… và nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp cũng đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố trong năm 2024 và góp ý cho hoạt động năm 2025 hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, HĐND TP HCM sẽ nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn giai đoạn 2020-2025"; báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2024; báo cáo công tác xét xử của TAND thành phố, công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố năm 2024.

Kỳ họp còn tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định về các vấn đề kinh tế - văn hóa- xã hội - y tế - giáo dục - đô thị - quốc phòng an ninh đối với Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhằm làm rõ các nội dung, kết quả đạt được, tiếp tục thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chính quyền đô thị.

Đây là những vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri thành phố rất quan tâm.

Tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, thời gian qua, thành phố đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; Nghị quyết 210/2023 của HĐND TP HCM về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND TP HCM; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng hành của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã duy trì được các động lực tăng trưởng, giữ vững đà phục hồi và phát triển các ngành, lĩnh vực trọng yếu, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã cơ bản hoàn thành.

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý sau tăng cao hơn quý trước và dự báo tăng trưởng GRDP ước cả năm khoảng 7,17%; thu ngân sách trên địa bàn cả năm là hơn 502.000 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2023, đóng góp khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 46,9 tỉ USD và tăng 10,4%.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kết quả như kỳ vọng cần phải tập trung khắc phục. 17/21 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu chưa công bố, 3 chỉ tiêu dự kiến không đạt. Tốc độ GRDP chưa đạt như kế hoạch đề ra; việc làm, đời sống của một bộ phận nhân dân, người lao động còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng... còn phức tạp.

Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 34 vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy TP HCM đã kết luận nhấn mạnh 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2025.

Từ những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2024 và những dự báo khó khăn, thách thức đối trong năm 2025, Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu thật kỹ, xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND TP HCM, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP HCM, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2025, nhận rõ những kết quả đã đạt được, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, những thách thức, khó khăn và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn.

Từ đó đề xuất, quyết định các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và tìm ra các giải pháp, góp phần tạo sự đột phá toàn diện nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn TP HCM, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cùng cả nước bước vào "Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Kỳ vọng và củng cố niềm tin Trong năm 2024, TP HCM đã ra mắt ứng dụng "Công dân số TP HCM", hoàn thiện các nền tảng dữ liệu dùng chung và cải thiện chỉ số Dịch vụ Trực tuyến Địa phương từ vị trí 54/146 lên 53/152. Các công trình trọng điểm như tuyến Metro số 1 chuẩn bị đưa vào khai thác, Vành đai 3 đã đạt tiến độ giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra, các chương trình chăm lo nhà ở xã hội và xóa nhà ven kênh rạch như Bắc Kênh Đôi, Rạch Xuyên Tâm tiếp tục được triển khai một cách khẩn trương. "Những con số và những công trình đó đang đem đến sự kỳ vọng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ TP HCM"- Chủ tịch HĐND TP HCM nhìn nhận.