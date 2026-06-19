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50 năm Thành phố mang tên Bác

HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ 3: Xem xét, quyết định 53 nội dung quan trọng

Thiện An

(NLĐO) - Tại kỳ họp, HĐND TPHCM xem xét, quyết nghị các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác

Ngày 19-6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) tại Hội trường Thành phố.

Hoạt động của chính quyền các cấp cơ bản ổn định

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

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HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm. Cùng với đó, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Theo ông Võ Văn Minh, kỳ họp thứ ba diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với TPHCM. Toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang hướng tới kỷ niệm 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Đây là dịp để thành phố nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đây cũng là thời điểm tròn một năm TPHCM vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc

Ông Võ Văn Minh cho biết trong thời gian tới, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

"Tinh thần đó đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 09-NQ/TW năm 2026 và được Thành ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU. TPHCM kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực" - ông Võ Văn Minh nói.

Nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

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HĐND TPHCM cũng sẽ xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, tạo cơ sở để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cạnh đó, xem xét các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khơi thông nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở.

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HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nhóm nội dung trọng tâm

Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng sẽ xem xét, quyết nghị các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác; tiếp tục chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TPHCM, kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý là việc xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực. Trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; xem xét, quyết định các chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư tự quản thôi tham gia công tác do thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Nội dung quan trọng nữa, đó là xem xét ban hành các chính sách về phụ cấp, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với lực lượng tham gia công tác ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình mới.

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HĐND khai mạc kỳ họp TPHCM
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