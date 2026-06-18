TPHCM duyệt nút giao cao tốc Bến Lức- Long Thành với đường Rừng Sác

Dự án nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ (cũ) vừa được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 2.970 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Phối cảnh nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Theo quyết định phê duyệt, dự án được xây dựng tại xã Bình Khánh, thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM.

Nút giao có tổng diện tích khoảng 21,44 ha, được thiết kế theo dạng nút giao kim cương nhằm kết nối trực tiếp đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và tuyến đường dẫn cầu Cần Giờ trong tương lai. Phạm vi dự án gồm các nhánh kết nối với đường đầu cầu Cần Giờ dài khoảng 630 m, các nhánh kết nối đường Rừng Sác hướng đi trung tâm huyện Cần Giờ và phà Bình Khánh dài hơn 1 km, cùng đoạn cầu cạn trên cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 503 m.

Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng mới 4 nhánh cầu lên xuống cao tốc, mở rộng các đoạn cầu cạn hiện hữu, xây dựng hầm chui dài khoảng 470 m mỗi đơn nguyên, đảo vòng xuyến, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, giao thông thông minh (ITS), trạm kiểm soát tải trọng xe và hệ thống tín hiệu giao thông đồng bộ.

Các tuyến nhánh chính được thiết kế với vận tốc từ 60-80 km/giờ, quy mô từ 4 đến 10 làn xe. Riêng đoạn hầm chui có bề rộng 79 m, gồm hai đơn nguyên hầm, mỗi đơn nguyên bố trí 3 làn xe.

Dự án được kỳ vọng hình thành trục giao thông hướng tâm mới kết nối trung tâm TPHCM với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Long Hòa; đồng thời tăng cường kết nối với cầu Cần Giờ, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và tạo động lực phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái dọc tuyến đường Rừng Sác.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.969 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 994 tỉ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.568 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2025 đến năm 2028.