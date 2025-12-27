HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Nhiều dấu ấn nổi bật

Sáng 27-12, HĐND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND TPHCM Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Đặng Ngọc Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Về phía TPHCM có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy - cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi diễn ra hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết hội nghị tổng kết có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND Thành phố trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Đây không chỉ là dịp để HĐND TPHCM nhìn lại một cách có hệ thống, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua mà còn là diễn đàn dân chủ để HĐND thành phố thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới đạt được kết quả cao hơn.

Theo báo cáo của HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt chưa từng có, khi thành phố vừa phải gồng mình vượt qua đại dịch COVID-19, vừa đảm đương vai trò đầu tàu phục hồi kinh tế cả nước, đồng thời bước vào giai đoạn chuyển động mang tính lịch sử với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội nghị.



Dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ là việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 202/2025/QH15 về sắp xếp TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành đơn vị hành chính mới. Không gian phát triển được mở rộng với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 13,6 triệu người, hình thành một "siêu đô thị" có vai trò lan tỏa mạnh mẽ đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của HĐND TPHCM càng cho thấy rõ vai trò trụ cột trong việc giữ vững tính liên tục, thống nhất và ổn định của hệ thống chính sách.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc hội nghị

Sau sắp xếp, HĐND TPHCM có 204 đại biểu, được hợp nhất từ 3 địa phương, bảo đảm tính đại diện rộng khắp và đa dạng về lĩnh vực, kinh nghiệm. Bộ máy Thường trực HĐND và các ban được kiện toàn, hoạt động theo hướng tinh gọn nhưng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý, toàn nhiệm kỳ không có đại biểu nào bị xử lý kỷ luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức công vụ của đội ngũ đại biểu dân cử.

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐND TPHCM đã tổ chức 86 kỳ họp, thông qua 1.732 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phục hồi kinh tế - xã hội, an sinh, đầu tư công, cải cách hành chính và tổ chức bộ máy.

Riêng giai đoạn sau sáp nhập, HĐND TPHCM đã kịp thời tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 245 nghị quyết, góp phần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt trên toàn địa bàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng hoa và quà lưu niệm cho Thường trực HĐND TPHCM

Một khối lượng công việc lớn, mang tính nền tảng là việc rà soát hơn 1.600 nghị quyết của 3 địa phương trước đây. Trên cơ sở đó, HĐND TPHCM đã phân loại, quyết định tiếp tục áp dụng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn và khoảng trống pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hoạt động giám sát tiếp tục là điểm nhấn nổi bật. Trong nhiệm kỳ, HĐND TPHCM và các ban đã tổ chức 138 chuyên đề giám sát với khoảng 730 cuộc giám sát trực tiếp, tập trung vào những vấn đề nóng như đầu tư công, quản lý đất đai, cải cách hành chính, an sinh xã hội, y tế cơ sở và giải quyết kiến nghị của cử tri. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi thẳng vào trọng tâm, truy rõ trách nhiệm người đứng đầu, gắn giám sát với cam kết và kết quả thực hiện.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao lẵng hoa chúc mừng tập thể Thường trực HĐND thành phố.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Toàn nhiệm kỳ đã tổ chức 1.668 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận gần 4.678 ý kiến, với tỉ lệ giải quyết đạt 78%. Các diễn đàn đối thoại như "Dân hỏi - Chính quyền trả lời"… trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân, góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, bên cạnh mặt ưu điểm và những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần được nghiêm túc nhìn nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao quà lưu niệm cho lãnh đạo UBND TPHCM

"Hội nghị hôm nay có nhiệm vụ tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; đồng thời đề xuất các định hướng, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND thành phố, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ" - Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.