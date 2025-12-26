HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X: Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Tin: Ngọc Giang; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X sẽ quyết định nhiều vấn đề mang tính nền tảng, tạo đà phát triển bền vững cho thành phố trong thời gian tới

Chiều 26-12, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ tập trung xem xét, quyết định 6 nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 260/2025/QH15 và Nghị quyết  98/2023/QH15, bảo đảm các cơ chế, chính sách đặc thù đi ngay vào cuộc sống, khơi thông và tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định đời sống nhân dân.

- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi diễn ra kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM cũng sẽ xem xét, thảo luận và quyết định 26 nội dung khác, có tác động trực tiếp và sâu rộng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thành phố trong thời gian tới, như: Bảng giá đất, chủ trương các dự án đầu tư công trọng điểm và liên vùng, quy trình đầu tư dự án đường sắt, danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, các vấn đề quan trọng khác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Một trong những nội dung được quan tâm đặc biệt là dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TPHCM. Đây được xem là công cụ pháp lý quan trọng nhằm thống nhất quản lý đất đai toàn thành phố sau hợp nhất, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người dân, nâng cao tính minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư.

- Ảnh 2.

Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc

Song song đó, nhóm nghị quyết cá biệt đề cập hàng loạt dự án đầu tư lớn, có tác động lan tỏa, như: Chủ trương xây dựng Bệnh viện Chấn thương 300 giường; Bệnh viện Đa khoa thực hành 500 giường; các dự án giao thông kết nối TPHCM với Đồng Nai. Đây đều là những công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Kỳ họp cũng dành thời gian xem xét các nội dung liên quan phân cấp ngân sách, phí - lệ phí, chi cho bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh các quyết sách trước mắt, HĐND TPHCM còn bàn thảo những vấn đề mang tính nền tảng lâu dài như quy hoạch tổng thể, quản lý hạ tầng thủy lợi, đào tạo đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

- Ảnh 3.

Các đại biểu thông qua những nội dung được thảo luận, quyết định tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp được tổ chức vào những ngày cuối cùng của năm 2025 trong bối cảnh toàn thành phố đang tập trung, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; tăng tốc hoàn thành tốt đẹp các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025. 

"Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố" - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh.

- Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết đặc thù này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khai thông các điểm nghẽn về thể chế trong phân cấp, phân quyền, huy động và sử dụng nguồn lực, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của TPHCM sau sáp nhập, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Phát triển kinh tế Phát triển bền vững Nghị quyết HĐND dự án đường sắt bảng giá đất HĐND TPHCM kỳ họp thứ bảy
