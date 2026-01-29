HĐND xã An Thới Đông vững vàng trong phát triển

Sáng 29-1, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã An Thới Đông (TP HCM) long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ qua; đồng thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM, đại biểu HĐND TP HCM tổ số 20; bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cần Giờ, đại biểu HĐND TP HCM tổ số 20; ông Nguyễn Văn Nho, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Cần Giờ. Về phía địa phương có bà Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới Đông, cùng lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đại biểu HĐND qua các thời kỳ.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm kỳ nhiều thách thức, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ

Nhiệm kỳ 2021–2026 của HĐND xã An Thới Đông diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương và TP HCM.

Từ ngày 1-7-2025, HĐND xã An Thới Đông chính thức hoạt động trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông cũ. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thông suốt trong hoạt động, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Sau sáp nhập, HĐND xã có 52 đại biểu; Thường trực HĐND và 2 Ban chuyên trách được kiện toàn phù hợp. Thường trực HĐND xã phát huy tốt vai trò điều hòa, phối hợp, chủ động xây dựng chương trình công tác, chương trình giám sát, chuẩn bị nội dung các kỳ họp, bảo đảm hoạt động của HĐND xã diễn ra liên tục, ổn định.

Các đại biểu nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM”

Giám sát trọng tâm, nghị quyết sát thực tiễn

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã An Thới Đông đã tổ chức 41 kỳ họp, trong đó có nhiều kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống Nhân dân. HĐND xã đã ban hành 194 nghị quyết cá biệt; các nghị quyết đều đúng thẩm quyền, không phát sinh trường hợp trái pháp luật và được tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Hoạt động giám sát từng bước được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực cử tri quan tâm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và an sinh xã hội. Hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp được thực hiện dân chủ, thẳng thắn, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước.

Trao Giấy khen của cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Gắn bó cử tri, hướng tới nhiệm kỳ mới

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được HĐND xã duy trì nền nếp. Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã tổ chức 158 cuộc tiếp xúc cử tri và nhiều cuộc tiếp xúc chuyên đề. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp đầy đủ, theo dõi, đôn đốc giải quyết, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới Đông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Cổ Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thới Đông - khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2026 là nền tảng quan trọng để HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.