Sáng 21-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Thới Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trọng thể với sự tham dự và chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần xã Lý Nhơn và An Thới Đông (huyện Cần Giờ cũ). Với vị trí cửa ngõ, địa phương đứng trước nhiều cơ hội phát triển song cũng đối diện không ít thách thức về hạ tầng, biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển bền vững gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định quan điểm xuyên suốt: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Về mục tiêu tổng quát, xã phấn đấu đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững trên nền tảng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng và chế biến thủy sản, dịch vụ du lịch sinh thái gắn với khai thác kinh tế biển. Cùng với đó, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, bảo tồn và phát huy giá trị rừng ngập mặn Cần Giờ; nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, cải thiện mức sống người dân và xây dựng An Thới Đông trở thành địa phương văn minh, hiện đại.

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy xã An Thới Đông phát biểu khai mạc

Đại hội đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó nổi bật là: thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; thu nhập người dân tăng 30% so với năm 2025; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% hộ dân sử dụng nước sạch, rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%.

Về xây dựng Đảng, hằng năm phát triển đảng viên mới từ 3-4% trên tổng số đảng viên, không có tổ chức đảng yếu kém kéo dài.

Để đạt mục tiêu, Đảng bộ xã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển văn hóa – xã hội, chăm lo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu bày tỏ nhiều kỳ vọng vào những phương hướng mà Đảng bộ đề ra trong báo cáo chính trị

Đặc biệt, xã xác định 4 chương trình trọng điểm và 3 công trình đột phá trong giai đoạn mới. Đó là: Chương trình phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; Chương trình phát triển hạ tầng và Chương trình nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Ba công trình đột phá được triển khai gồm: nâng cấp đường ông Tiên (từ đường Dương Văn Hạnh đến Trảng Mỹ); cải tạo rạch Bà Tùng chống ô nhiễm; và nâng cấp bến phà kết nối An Thới Đông – Hiệp Phước.

Ban chấp hành Đảng bộ xã An Thới Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Phan Lê Hoài Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Trần Hoàng Vũ - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã chú trọng phát triển du lịch sinh thái, làng nghề muối Lý Nhơn, khai thác tiềm năng kinh tế biển; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phát triển thể dục thể thao và các thiết chế văn hóa – xã hội. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và chăm lo an sinh xã hội được coi là nhiệm vụ xuyên suốt.

Đại hội khẳng định nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ và Nhân dân xã An Thới Đông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, khát vọng vươn lên, quyết tâm xây dựng địa phương trở thành vùng đất phát triển năng động, bền vững.