HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hé lộ lý do thật sự khiến Iran chưa thể mở lại eo biển Hormuz?

Tường Như

(NLĐO) - Dù có lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz chưa thể thông suốt khi thủy lôi chưa được dọn sạch, tàu thuyền ùn ứ và Iran muốn siết lại quy chế kiểm soát.

Theo nguồn tin từ truyền thông Mỹ, các quan chức Mỹ cho rằng Iran không thể tái mở cửa eo biển Hormuz do không xác định được toàn bộ số thủy lôi đã rải trong thời gian xung đột. Một số thủy lôi có khả năng trôi dạt, trong khi chưa rõ Tehran có ghi chép đầy đủ vị trí đặt thủy lôi hay không.

Các hành lang an toàn do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố bị đánh giá là hạn chế và thiếu tin cậy, do quá trình rải thủy lôi diễn ra thiếu kiểm soát. 

Đáng chú ý, ngay cả Mỹ và Iran cũng được cho là chưa có đủ năng lực để tiến hành rà phá thủy lôi quy mô lớn trong thời gian ngắn.

Eo biển Hormuz vẫn tắc nghẽn, Iran tính luật mới sau chiến sự - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng chờ di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trên thực địa, tình trạng tắc nghẽn ngày càng nghiêm trọng. Khoảng 3.200 tàu đang mắc kẹt ở phía Tây eo biển, trong đó có tới 800 tàu chở dầu và hàng hóa. 

Theo các công ty phân tích dữ liệu hàng hải, hầu như không có tàu chở dầu nào dám đi qua Hormuz trong những ngày gần đây do rủi ro từ thủy lôi, UAV và tên lửa vẫn hiện hữu.

Một số ít tàu vẫn di chuyển nhưng phải đi qua hành lang gần đảo Larak của Iran thay vì tuyến hàng hải thương mại thông thường. Thậm chí, có tàu tắt hệ thống nhận dạng tự động khi đi qua khu vực này. 

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải buộc phải tìm phương án thay thế. Hàng hóa được chuyển hướng qua các cảng tại Oman hoặc dọc bờ Đông Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm khoảng hai tuần và chi phí tăng khoảng 25%.

Giới quan sát nhận định eo biển Hormuz hiện gần như nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của IRGC. Theo một số nguồn tin tình báo, Iran không chỉ quyết định tàu nào được phép đi qua mà còn có thể áp đặt các điều kiện, thậm chí yêu cầu phí trung chuyển. 

TIN LIÊN QUAN

Có đề xuất cho thấy Tehran muốn thu khoảng 1 USD cho mỗi thùng dầu đi qua eo biển, thanh toán bằng tiền điện tử.

Dù Washington khẳng định eo biển đã mở từ giữa tuần, thực tế cho thấy dòng chảy dầu mỏ vẫn gần như “đóng băng”.

Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ tiếp tục hạn chế lưu thông qua Hormuz cho đến khi Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah tại Lebanon. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định vấn đề Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn và gọi đây là sự hiểu nhầm.

Ở góc độ dài hạn, Tehran cũng đang tính toán lại cách quản lý eo biển Hormuz. Đại diện của Iran tại Liên hợp quốc, ông Ali Bahreini, cho biết nước này muốn thiết lập một khuôn khổ pháp lý mới cho tuyến hàng hải này. 

Theo đó, việc quá cảnh sẽ không còn bình thường như trước chiến sự và các tàu có thể phải cung cấp thông tin chi tiết về chủ tàu, hàng hóa cũng như hành trình.

Mỹ Iran Liên Hợp Quốc eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo