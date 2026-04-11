Kinh tế

Hé lộ “nam châm” hút vốn: Vì sao loạt “ông lớn” Thái Lan rót tiền vào Việt Nam?

Thùy Linh

(NLĐO) - Năng lượng tái tạo, bán lẻ và kinh tế số… là những lĩnh vực mà nhiều tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư mở rộng vào Việt Nam.

Dẫn chứng những câu chuyện thành công của những doanh nghiệp như: Central Retail, CP Group và SCG tại thị trường Việt Nam, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Phayom Visouveth, Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, nhận định: Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực, được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế bền vững, dòng vốn đầu tư mạnh mẽ và cơ cấu dân số năng động.

Bà Phayom Visouveth, Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Nhìn về phía trước, Việt Nam đang chuyển mình từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất sang một nền kinh tế ngày càng được thúc đẩy bởi đổi mới, công nghệ và tiêu dùng nội địa.

Theo đó, bà nhận định năng lượng tái tạo, bán lẻ và kinh tế số… là những lĩnh vực mà nhiều tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư mở rộng vào Việt Nam.

Tại buổi chia sẻ C asean Vietnam 2026: "50 năm mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" do C asean Vietnam 2026 tổ chức mới đây, ông Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, nhấn mạnh rằng quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan đang bước vào một giai đoạn mới với việc được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, hướng tới hòa bình bền vững, phát triển bao trùm, đổi mới sáng tạo và tăng cường phối hợp khu vực.

Việt Nam xem Thái Lan là đối tác thương mại kinh tế lớn nhất trong ASEAN. Hai ưu tiên cốt lõi là: xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu trước những cú sốc kinh tế toàn cầu và tiếp tục tăng cường kết nối giữa người dân với người dân.

Việt Nam - Thái Lan hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỉ USD

Trong khi đó, bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, nhìn nhận hợp tác kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như thương mại, kết nối logistics, năng lượng tái tạo và phát triển xanh. Hiện nay, Thái Lan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam xét theo tổng vốn đầu tư lũy kế.

Hướng tới tương lai, Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực. Thái Lan sẽ hợp tác cùng Việt Nam để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỉ USD trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cũng chỉ ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Thái Lan. Cụ thể, trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm chế biến, Việt Nam có lợi thế về các sản phẩm nông nghiệp độc với tiềm năng lớn để tiếp tục mở rộng tại thị trường này.

Đối với nhóm sản phẩm công nghiệp và nguyên vật liệu, nếu không ngừng nâng cao chất lượng và tăng cường hợp tác, hàng hóa Việt Nam có thể ngày càng trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của Thái Lan.

Ở mảng hàng tiêu dùng, các thương hiệu Việt Nam đang dần được ưa chuộng trong các lĩnh vực như thực phẩm, may mặc và nhiều mặt hàng khác, qua đó có thể tiếp tục mở rộng tại Thái Lan thông qua các kênh thương mại hiện đại và thương mại điện tử.

Tin liên quan

(NLĐO) – Lãi suất đang tăng nhưng yếu tố vĩ mô của Việt Nam đang tốt giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, đặc biệt là dòng vốn ngoại chảy mạnh vào

Start-up Việt đón vốn từ quỹ đầu tư nước ngoài

Trong khi hoạt động gọi vốn khởi nghiệp toàn cầu tiếp tục ảm đạm, nhiều start-up Việt Nam vẫn thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm khởi nghiệp: Gọi vốn từ các quỹ đầu tư nước ngoài

Để gọi được vốn từ các quỹ nước ngoài, dự án khởi nghiệp cần có yếu tố xanh (bảo vệ môi trường) và số (công nghệ).

