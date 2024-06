Hé lộ nguyên nhân 1 ngư dân quê Tiền Giang nằm chết bất thường trên võng

Ngày 21-6, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn C. (ngư dân trên tàu cá BV991…) để điều tra, xác minh về hành vi "Hành hạ người khác".



Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 2-6, đầu bếp trên tàu BV991… phát hiện anh N.N.T. (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) nằm chết trên võng, sau cabin tàu nên báo với thuyền trưởng điều khiển tàu, đưa thi thể anh T. vào bờ.

Khoảng 8 giờ ngày 5-6, tàu cập cảng, lúc này các lực lượng gồm: Công an, VKSND TP Vũng Tàu, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lực lượng biên phòng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua làm việc ban đầu, các thành viên trên tàu đều khai nhận trước khi chết 2 ngày, anh T. làm việc bình thường, rồi nói mệt nên xin vào nằm nghỉ ngơi. Sau đó thì phát hiện anh T. tử vong trên võng.

Đến ngày 18-6, Nguyễn Văn C. đã đến cơ quan công an khai nhận, trong quá trình làm việc trên tàu, thấy anh T. làm việc chậm nên đã dùng cây tre dài khoảng 1m, đánh anh T. Ngoài ra, thời gian trước đó, C. còn dùng tay tát, đấm anh T. nhiều lần vào vai mỗi khi thấy anh T. làm chậm.