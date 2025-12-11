Hé lộ nguyên nhân vụ người đàn ông hành hung tài xế xe buýt

Chiều 11-12, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết đã phối hợp Công an phường Vinh Phú triệu tập Phạm Hồng L. (SN 1974, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) đến trụ sở Công an xã Lương Sơn làm việc.

Phạm Hồng L. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an xác định Lâm là người có hành vi chửi bới, hành hung tài xế xe buýt vào ngày 10-12, gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, Phạm Hồng L. khai khoảng 15 giờ ngày 10-12, sau khi dự lễ đầy tháng của cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn (có uống rượu, bia), L. cùng hai người khác đi bộ ra quốc lộ 15A để bắt xe buýt về phường Vinh Phú. Trên xe, L. xảy ra xích mích với tài xế rồi có hành vi chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai người này cho đến khi hành khách trên xe can ngăn thì đối tượng mới dừng lại và xuống xe.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào chiều 10-12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục gào thét, tấn công tài xế xe buýt chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh (cũ) trong khi xe đang di chuyển trên Quốc lộ 15. Một số hành khách hoảng hốt kêu cứu, yêu cầu dừng xe để tránh hậu quả đáng tiếc.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Theo tường trình của tài xế N.V.T. (50 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), khoảng 15 giờ ngày 10-12, khi điều khiển xe buýt lưu thông trên quốc lộ 15, tuyến Tân Kỳ - TP Vinh đến địa phận xã Lương Sơn, xe có đón một nam hành khách.

Vừa được tài xế nhắc "ổn định chỗ ngồi để đảm bảo lịch trình", người đàn ông lập tức chửi bới, lao thẳng lên cabin, lớn tiếng chất vấn rồi bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt tài xế.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi hành hung tài xế khi đang điều khiển xe buýt chạy trên đường là đặc biệt nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Hiện, Công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.