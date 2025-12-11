HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO đang điều khiển xe buýt, tài xế bị hành hung: Triệu tập đối tượng liên quan

Đức Ngọc

(NLĐO) - Công an đã triệu tập người đàn ông lao vào đánh tài xế đang điều khiển xe buýt chạy trên đường gây xôn xao dư luận.

Ngày 11-12, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa triệu tập người đàn ông 51 tuổi để lấy lời khai, làm rõ hành vi tấn công tài xế xe buýt đang điều khiển phương tiện vào chiều ngày 10-12.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục gào thét, tấn công tài xế xe buýt chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh (cũ) trong khi xe đang di chuyển trên Quốc lộ 15. Một số hành khách hoảng hốt kêu cứu, yêu cầu dừng xe để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo tường trình của tài xế N.V.T. (50 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), khoảng 15 giờ ngày 10-12, khi điều khiển xe buýt lưu thông trên quốc lộ 15, tuyến Tân Kỳ - TP Vinh đến địa phận xã Lương Sơn, xe có đón một nam hành khách.

Vừa được tài xế nhắc "ổn định chỗ ngồi để đảm bảo lịch trình", người đàn ông lập tức chửi bới, lao thẳng lên cabin, lớn tiếng chất vấn rồi bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt tài xế.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi hành hung tài xế khi đang điều khiển xe buýt chạy trên đường là đặc biệt nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Tại cơ quan công an, người đàn ông tên L. (trú TP Vinh cũ) khai trước đó đã uống rượu, dẫn tới xích mích và hành hung tài xế xe buýt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Xác định danh tính người hùng hổ đánh tài xế xe tải sau khi va chạm

Xác định danh tính người hùng hổ đánh tài xế xe tải sau khi va chạm

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, 1 người từ xe bán tải hùng hổ đánh tài xế xe tải từ ca-bin xuống đường

Nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

(NLĐO) - Anh Lê Ngọc L. đang điều khiển xe về gần nhà thì bị nhóm 3 người lao vào đánh tới tấp gây thương tích và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều còn đe doạ đánh tài xế xe tải

(NLĐO) - Người đàn ông ở Bình Dương chạy ô tô ngược chiều, còn có thái độ dọa nạt chửi bới, tay còn cầm một sợi dây đuổi theo đập vào cửa xe ô tô tải.

