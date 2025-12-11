VIDEO đang điều khiển xe buýt, tài xế bị hành hung: Triệu tập đối tượng liên quan

Ngày 11-12, Công an xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa triệu tập người đàn ông 51 tuổi để lấy lời khai, làm rõ hành vi tấn công tài xế xe buýt đang điều khiển phương tiện vào chiều ngày 10-12.

Video ghi lại diễn biến vụ việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục gào thét, tấn công tài xế xe buýt chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh (cũ) trong khi xe đang di chuyển trên Quốc lộ 15. Một số hành khách hoảng hốt kêu cứu, yêu cầu dừng xe để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo tường trình của tài xế N.V.T. (50 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), khoảng 15 giờ ngày 10-12, khi điều khiển xe buýt lưu thông trên quốc lộ 15, tuyến Tân Kỳ - TP Vinh đến địa phận xã Lương Sơn, xe có đón một nam hành khách.

Vừa được tài xế nhắc "ổn định chỗ ngồi để đảm bảo lịch trình", người đàn ông lập tức chửi bới, lao thẳng lên cabin, lớn tiếng chất vấn rồi bất ngờ đánh mạnh vào đầu và mặt tài xế.

Sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi hành hung tài xế khi đang điều khiển xe buýt chạy trên đường là đặc biệt nguy hiểm, cần bị xử lý nghiêm để răn đe.

Tại cơ quan công an, người đàn ông tên L. (trú TP Vinh cũ) khai trước đó đã uống rượu, dẫn tới xích mích và hành hung tài xế xe buýt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.