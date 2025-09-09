HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Hé lộ những nâng cấp chưa từng có trên iPhone 17 trước giờ G

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tâm điểm sự kiện năm nay là iPhone 17 Pro và Pro Max, với những nâng cấp đáng chú ý ở thời lượng pin và camera.

Theo kế hoạch, vào 0 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam), Apple sẽ tổ chức sự kiện "Awe Dropping" để giới thiệu loạt sản phẩm mới của hãng.

Những nâng cấp đáng chú ý trên dòng iPhone 17

Theo 9to5mac, tâm điểm sự kiện năm nay sẽ là iPhone 17 Pro và Pro Max, với những nâng cấp đáng chú ý về thời lượng pin và camera.

Trong đó, iPhone 17 Pro được xem là phiên bản có bước tiến mạnh nhất về pin trong nhiều năm qua, với dung lượng 4.252 mAh, tăng 18,7% so với iPhone 16 Pro (3.582 mAh), tương đương mức tăng gần 670 mAh, giúp máy có thể kéo dài thêm khoảng 4 giờ sử dụng, vượt cả thời lượng pin của iPhone 16 Pro Max.

Hé lộ những nâng cấp chưa từng có trên iPhone 17 trước giờ G - Ảnh 1.

iPhone 17 Pro được xem là phiên bản có bước tiến mạnh nhất về pin trong nhiều năm qua, với dung lượng 4.252 mAh. Nguồn: 9to5mac

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max đạt 5.088 mAh, tăng 8,6% so với 4.685 mAh trên iPhone 16 Pro Max, trở thành chiếc iPhone đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 mAh, hứa hẹn trở thành smartphone có pin "trâu" nhất.

Dung lượng pin mới và chip A19 Pro, sản xuất trên tiến trình TSMC N3P 3nm, không chỉ nâng cao hiệu năng mà còn tối ưu điện năng, giúp iPhone 17 Pro series vượt xa các thế hệ trước về trải nghiệm sử dụng.

Dung lượng pin của các phiên bản eSIM lần lượt là iPhone 17 (3.692 mAh), iPhone 17 Pro (4.252 mAh), iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh), iPhone 17 Air (3.149 mAh).

Trong đó, iPhone 17 Air, mẫu siêu mỏng mới phải đánh đổi dung lượng pin để đạt độ mỏng, nhưng vẫn đạt 3.149 mAh, cao hơn dự đoán trước đó dưới 3.000 mAh.

Theo 9to5mac, trước đây, Apple thường chỉ cải tiến từng yếu tố riêng lẻ mỗi năm, nhưng với iPhone 17 Pro, hãng đồng thời mang đến thời lượng pin vượt trội và camera đột phá.

Với những nâng cấp này, iPhone 17 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu iPhone hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt với những người đang chờ một sự thay đổi lớn để nâng cấp.

iphone 17 iphone 17 pro Iphone 17 pro max
