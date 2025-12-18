Hé lộ tuyến metro "không người lái" sắp khởi công tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Hé lộ tuyến metro "không người lái" sắp khởi công tại TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sau gần một năm vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ gần 19 triệu lượt khách, vượt kế hoạch và tạo đà triển khai metro số 2.

Sáng 18-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết sau gần một năm vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) ghi nhận hiệu quả khai thác vượt kế hoạch, đồng thời tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh triển khai tuyến metro số 2 và các dự án tiếp theo.

- Ảnh 1.

Gần 1 năm sau khi vận hành chính thức, tuyến metro số 1 đã phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách

Ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC 1), cho biết từ khi đưa vào vận hành ngày 22-12-2024 đến 15-12-2025, tuyến metro số 1 đã tổ chức hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% kế hoạch. 

Bình quân mỗi tháng phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và có thời điểm vượt 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ, Tết. Metro từ chỗ mang tính trải nghiệm ban đầu đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của người dân.

Tuyến metro số 1 được đánh giá vận hành an toàn, ổn định, đúng biểu đồ chạy tàu. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông trên trục Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định vai trò của đường sắt đô thị trong việc giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Noel và Tết Dương lịch, đơn vị vận hành sẽ tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động. 

Ngày 24-12 và 31-12-2025, tuyến chạy 264 chuyến/ngày, thời gian từ 5 giờ đến 23 giờ. Riêng ngày 1-1-2026, tuyến vận hành 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến từ 0 giờ 30 đến 2 giờ phục vụ người dân sau thời điểm bắn pháo hoa.

Hiện đơn vị vận hành có 706 nhân sự; hệ thống thu phí được triển khai đa dạng với nhiều hình thức thanh toán không tiền mặt. Từ đầu tháng 12-2025, hình thức "Pay by Account" theo mô hình Tab in – Tab out cũng được đưa vào áp dụng.

- Ảnh 3.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, cho biết, TPHCM đang tập trung chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), dài hơn 11,2 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỉ đồng từ ngân sách Thành phố. 

Tuyến có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot, được xác định là dự án trọng điểm, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188. Theo phương án đề xuất, tuyến metro số 2 sẽ vận hành hoàn toàn tự động (GoA4), áp dụng tiêu chuẩn châu Âu và bảo đảm kết nối đồng bộ với các tuyến khác.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, dự kiến hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật đầu năm 2026. Các thủ tục điều chỉnh dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện thiết kế đang được khẩn trương thực hiện, hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào ngày 15-1-2026.

Ngoài hai tuyến metro nêu trên, TPHCM đang chuẩn bị đầu tư 9 tuyến đường sắt đô thị khác theo quy hoạch. Trong bối cảnh khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, nhiều nhà đầu tư đã quan tâm, đề xuất nghiên cứu đầu tư các tuyến metro theo hình thức PPP. Thành phố cho biết sẽ xem xét trên nguyên tắc tách bạch rõ ràng giữa vốn đầu tư công và vốn tư nhân.

Thuận tiện hơn khi metro thí điểm bỏ vé giấy

Tin liên quan

Lan tỏa giao thông liền mạch từ metro số 1

Lan tỏa giao thông liền mạch từ metro số 1

(NLĐO) - Tuyến metro số 1 đang là hạt nhân và tương lai sẽ là trụ cột của hệ thống kết nối giao thông tích hợp, phát triển xanh, bền vững tại TPHCM

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

(NLĐO) - Tuyến metro số 1 trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ khi hơn 180 tấn nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men được gửi về hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tiếp nhận hàng hóa cứu trợ người dân miền Trung tại 14 nhà ga tuyến metro số 1

(NLĐO) - Metro số 1 mở 14 điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

đường sắt đô thị Xa lộ Hà Nội giao thông đô thị Metro tết dương lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo