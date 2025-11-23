Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

Sáng 23-11, trên toàn tuyến metro số 1, không khí hỗ trợ đồng bào vùng lũ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tại nhiều nhà ga, từng gói nhu yếu phẩm, thùng hàng, bao quần áo được người dân và lực lượng trực ga chuyền tay nhau, đưa ra các xe vận chuyển đang chờ sẵn để chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Hơn 180 tấn nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men được người dân gửi về các nhà ga metro để hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: HURC

Dòng người đến gửi hàng liên tục, tạo nên một không gian ấm áp bởi sự sẻ chia của cộng đồng.

Tại điểm tiếp nhận, tập thể người lao động Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) cùng lực lượng MTTQ Việt Nam TP HCM làm việc không ngừng nghỉ, dự kiến kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau mới hoàn tất việc kiểm đếm, nhập liệu lượng hàng tiếp nhận trong ngày.

Theo ghi nhận đến chiều 23-11, hơn 180 tấn hàng cứu trợ đã được gửi đến các nhà ga metro, gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men và nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết khác.

Lượng hàng cứu trợ dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân từ khắp nơi vẫn đang đều đặn mang hàng đến gửi - Ảnh: HURC

Trước đó, tối 22-11, lượng hàng hóa cứu trợ đổ về quá lớn khiến lực lượng tại các ga phải huy động tối đa nhân sự để phân loại, đóng gói và bốc xếp lên xe tải. Toàn bộ số hàng được vận chuyển khẩn trương về kho tập trung của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để kịp thời đưa vào danh sách phân bổ.

Dòng người đến gửi hàng liên tục, tạo nên một không gian ấm áp, nơi nhịp metro ngày thường được thay bằng nhịp sẻ chia của cộng đồng - Ảnh: HURC

Đại diện đơn vị vận hành metro cho biết lượng hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân từ khắp nơi vẫn đang đều đặn mang hàng đến gửi. Việc tận dụng hệ thống metro làm điểm trung chuyển đã giúp quá trình tiếp nhận diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần hướng về miền Trung đầy nhân ái của người dân TP HCM.