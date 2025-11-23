Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

Ngọc Quý

(NLĐO) - Tuyến metro số 1 trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ khi hơn 180 tấn nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men được gửi về hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Sáng 23-11, trên toàn tuyến metro số 1, không khí hỗ trợ đồng bào vùng lũ trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Tại nhiều nhà ga, từng gói nhu yếu phẩm, thùng hàng, bao quần áo được người dân và lực lượng trực ga chuyền tay nhau, đưa ra các xe vận chuyển đang chờ sẵn để chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt - Ảnh 1.

Hơn 180 tấn nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men được người dân gửi về các nhà ga metro để hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: HURC

Dòng người đến gửi hàng liên tục, tạo nên một không gian ấm áp bởi sự sẻ chia của cộng đồng.

Tại điểm tiếp nhận, tập thể người lao động Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC) cùng lực lượng MTTQ Việt Nam TP HCM làm việc không ngừng nghỉ, dự kiến kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau mới hoàn tất việc kiểm đếm, nhập liệu lượng hàng tiếp nhận trong ngày.

Theo ghi nhận đến chiều 23-11, hơn 180 tấn hàng cứu trợ đã được gửi đến các nhà ga metro, gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao, thuốc men và nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết khác.

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt - Ảnh 2.

Lượng hàng cứu trợ dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân từ khắp nơi vẫn đang đều đặn mang hàng đến gửi - Ảnh: HURC

Trước đó, tối 22-11, lượng hàng hóa cứu trợ đổ về quá lớn khiến lực lượng tại các ga phải huy động tối đa nhân sự để phân loại, đóng gói và bốc xếp lên xe tải. Toàn bộ số hàng được vận chuyển khẩn trương về kho tập trung của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM để kịp thời đưa vào danh sách phân bổ.

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt - Ảnh 3.

Dòng người đến gửi hàng liên tục, tạo nên một không gian ấm áp, nơi nhịp metro ngày thường được thay bằng nhịp sẻ chia của cộng đồng - Ảnh: HURC

Đại diện đơn vị vận hành metro cho biết lượng hàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi người dân từ khắp nơi vẫn đang đều đặn mang hàng đến gửi. Việc tận dụng hệ thống metro làm điểm trung chuyển đã giúp quá trình tiếp nhận diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, đồng thời thể hiện tinh thần hướng về miền Trung đầy nhân ái của người dân TP HCM.

Tin liên quan

VIDEO: Ga metro - “Trạm trung chuyển yêu thương” hướng về miền Trung lũ lụt

(NLĐO) - Những ngày này, ga metro thành điểm tập kết quà cứu trợ khẩn cấp, nơi người dân TP HCM gửi tấm lòng đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ lụt

Đề xuất tăng vốn, bổ sung kết nối đối với metro 2

(NLĐO) - TP HCM đề xuất tăng vốn metro số 2 lên hơn 52.000 tỉ đồng, mở rộng tuyến thêm 200 m và bổ sung nhiều hạng mục để tăng kết nối với metro và 2 sân bay.

Metro số 2: Thi công đêm, chuẩn bị khởi công tháng 1-2026

(NLĐO) - Tối 13-11, TP HCM đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật metro số 2, chuẩn bị khởi công đầu năm 2026, giảm tải giao thông khu trung tâm.

metro số 1 Metro Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng bào vùng lũ gửi hàng cứu trợ tại metro số 1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo