Thời sự

Hệ thống camera 4 tỉ đồng ở Gia Lai bị “ngắt mạng”

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Hệ thống camera 4 tỉ đồng ở Gia Lai hoàn thành vào thời điểm kết thúc hoạt động của công an cấp huyện nên vướng khâu bàn giao

Tháng 7-2024, UBND huyện Ia Grai (cũ), tỉnh Gia Lai có quyết định phê duyệt đề cương và dự toán Dự án lắp đặt hệ thống camera xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Dự án gồm 3 thành phần chính là lắp đặt hệ thống camera ngoài trời; đường truyền dữ liệu từ thiết bị camera về trung tâm điều hành giám sát; trung tâm giám sát tập trung tại Công an huyện Ia Grai. Dự án có tổng mức đầu tư trên 4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách huyện, giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Ia Grai làm chủ đầu tư.

Hệ thống camera 4 tỉ đồng chưa phát huy hiệu quả tại huyện Ia Grai , Gia Lai - Ảnh 1.

Hệ thống camera được đầu tư nhiều tỉ đồng nhưng chưa sử dụng hiệu quả

Trong đó, lắp đặt hệ thống camera gồm: 6 camera xử phạt nguội ở các cụm tín hiệu đèn giao thông; 1 camera xử phạt nguội tốc độ; 7 camera toàn cảnh được lắp tại các vị trí tín hiệu đèn giao thông, điểm nóng về tốc độ và an ninh khu vực.

UBND huyện Ia Grai kỳ vọng dự án hoàn thiện sẽ nâng cao khả năng điều hành giám sát tập trung, phục vụ công tác gìn giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông, điều tra trấn áp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai của huyện.

Ông Huỳnh Thế Phong, Giám đốc Ban quản lý dự án Ia Grai, cho biết sau khoảng 1 tháng thi công, dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho Công an huyện Ia Grai quản lý từ ngày 25-2-2025.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an xã Ia Grai, dự án được bàn giao ngay trước thời điểm kết thúc hoạt động của công an cấp huyện, chuyển giao nhiệm vụ về cho công an cấp tỉnh và cấp xã. Đến nay, Công an xã Ia Grai chưa được bàn giao.

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Ia Grai đã rà soát, thống kê toàn bộ số lượng camera, báo cáo để có hướng xử lý. "Vừa qua, nhà mạng thông báo thu tiền nhưng do chưa được bàn giao, quản lý, không có kinh phí đóng nên hệ thống camera bị ngắt mạng" - vị này nói.

Ông Đỗ Văn Đông, Chủ tịch xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho biết trong thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao đúng vào giai đoạn bỏ công an cấp huyện nên công tác bàn giao chưa được cụ thể. Xã giao cho công an xã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống. 

Trước mắt, xã sẽ giao cho công an xã theo thẩm quyền để tiếp tục vận hành, phục vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền xã Ia Grai cũng đã đề xuất kinh phí để chi trả tiền cước cho nhà mạng nhằm đảm bảo đường truyền.

Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

Điều khiển xe trên đường an toàn trước camera AI

(NLĐO) - Hiện xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh (bằng camera AI) ngày càng trở nên phổ biến.

Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

(NLĐO) - Camera AI sẽ được tích hợp với thiết bị giám sát hành trình để nhận diện, xử lý vi phạm.

CLIP: Camera ghi lại cảnh nam thanh niên nhảy sông mất tích

(NLĐO) - Sau khi nhảy xuống sông, nam thanh niên vùng vẫy, kêu cứu nhưng nước chảy xiết khiến người này nhanh chóng bị chìm xuống.

