Hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX trễ hẹn, Bộ Tài chính nêu lý do

Theo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã nỗ lực, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Nhà thầu KRX và thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý. Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống KRX sẵn sàng đi vào vận hành.



Bộ Tài chính vừa thông tin về kế hoạch vận hành hệ thống KRX

Bộ Tài chính nhấn mạnh đây là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.

Vì vậy, HoSE đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm thử thêm để đánh giá về việc vận hành của hệ thống. Căn cứ kết quả kiểm thử, rà soát, chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ Tài chính lộ trình triển khai tiếp theo.

Trước đó, HoSE dự kiến hệ thống KRX sẽ được đưa vào vận hành từ ngày 2-5. Tuy nhiên, theo thông báo từ cơ quan quản lý, KRX không vận hành vào ngày 2-5 như dự kiến do thiếu quy trình từ phía HoSE và các công ty chứng khoán chưa sẵn sàng kết nối.

Liên quan đến việc thực hiện nâng hạng thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết thời gian qua quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng các tiêu chí để thị trường Việt Nam được nâng hạng.



Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 4 thông tư về giao dịch, về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ, về hoạt động của công ty chứng khoán và về công bố thông tin.

Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, phối hợp và tổ chức hàng loạt các cuộc họp, trao đổi với các thành viên thị trường để các thành viên thị trường, đặc biệt là các công ty chứng khoán, các ngân hàng lưu ký để cập nhật thông tin mới nhất nhằm hỗ trợ các thành viên thị trường có sự chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống, về nguồn lực và về các giải pháp quản trị phù hợp khi thông tư được ban hành.

Bộ Tài chính cũng chủ động làm việc thường xuyên với các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư quốc tế lớn nhằm tuyên truyền về chủ trương, định hướng và sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như về những giải pháp cụ thể được đề xuất và triển khai. Các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư quốc tế lớn đều có những đánh giá rất tích cực về quyết tâm và các giải pháp đang được triển khai.