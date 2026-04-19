HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hệ thống hải lưu quan trọng trên bờ vực sụp đổ

Anh Thư

Lần cuối cùng Hệ thống Tuần hoàn đảo chiều kinh tuyến Đại Tây Dương sụp đổ là khoảng 12.000 năm trước.

Theo CNN, hai nghiên cứu mới cùng cho thấy Hệ thống Tuần hoàn đảo chiều kinh tuyến Đại Tây Dương (AMOC), một hệ thống hải lưu quan trọng của thế giới, đang suy yếu và có thể sắp sụp đổ nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Điều này có nguy cơ kéo theo những tác động thảm khốc đến thời tiết và khí hậu toàn cầu.

AMOC hoạt động như một vành đai băng chuyền khổng lồ, vận chuyển nhiệt, muối và nước ngọt khắp đại dương, từ đó ảnh hưởng đến khí hậu, thời tiết và mực nước biển trên thế giới. Các mô hình khí hậu nhìn chung đều đồng thuận rằng nó đang trên đà suy yếu trong thế kỷ này nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn về mức độ suy giảm.

Trong nghiên cứu thứ nhất, công bố trên tạp chí chuyên ngành Science Advances, nhóm tác giả từ Đại học Bordeaux (Pháp) và Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) cảnh báo rằng các mô hình khí hậu hiện tại đều đang đánh giá thấp sự suy giảm của dòng hải lưu này. Nhóm tác giả đã kết hợp mô hình khí hậu với dữ liệu thực tế - bao gồm nhiệt độ và độ mặn của đại dương - và chỉ ra AMOC đang trên đà giảm tốc hơn 50% vào cuối thế kỷ này, một sự suy yếu nhanh hơn đến 60% so với mức trung bình được ước tính trước đây.

Hệ thống hải lưu quan trọng trên bờ vực sụp đổ - Ảnh 1.

Hình ảnh trực quan hóa các dòng hải lưu ở Bắc Đại Tây Dương,thuộc hệ thống AMOC. Ảnh: TRUNG TÂM DU HÀNH KHÔNG GIAN GODDARD - NASA

Kết quả này tiếp nối một nghiên cứu được Đại học Miami (Mỹ) công bố hồi tuần trước, vốn phát hiện dòng hải lưu AMOC đã suy yếu ở 4 vĩ độ khác nhau trong hai thập kỷ qua. Nhà hải dương học Shane Elipot, tác giả chính, cho biết 4 khu vực nói trên - tập trung vào vùng ranh giới phía Tây Đại Tây Dương - là những chỉ báo sớm về những gì đang xảy ra với AMOC. "Điều đáng lo ngại là dự báo dòng hải lưu AMOC có khả năng đang tiến tới điểm tới hạn, nơi nó cuối cùng sẽ ngừng hoạt động" - ông nhấn mạnh.

Các nghiên cứu này tiếp nối một loạt công trình trước đó cho thấy AMOC đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu do con người gây ra, vốn làm mất cân bằng nhiệt độ và độ mặn của đại dương. Lần cuối cùng AMOC sụp đổ là khoảng 12.000 năm trước. Nếu AMOC sụp đổ một lần nữa, sẽ gây ra một loạt hỗn loạn về khí hậu: Đẩy châu Âu vào mùa đông giá rét, đẩy nhanh tốc độ nước biển dâng ở vùng ven biển phía Đông nước Mỹ, gây hạn hán kéo dài trên một vùng rộng lớn của châu Phi… 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo