Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Hệ thống phản ánh hiện trường Khanhhoa-S: Cầu nối gần dân, sát dân

Kỳ Nam

(NLĐO)- Tỉnh Khánh Hòa đã đưa vào vận hành hệ thống phản ánh hiện trường Khanhhoa-S như một kênh tương tác trực tuyến hiệu quả

Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, tỉnh Khánh Hòa đã đưa vào vận hành hệ thống phản ánh hiện trường bằng ứng dụng Khanhhoa-S và website https://pakn.khanhhoa.gov.vn/ như một kênh tương tác trực tuyến hiệu quả giữa người dân và chính quyền. 

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, nền tảng này đang dần trở thành "cầu nối số" giúp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Thông qua ứng dụng Khanhhoa-S trên điện thoại thông minh hoặc cổng thông tin điện tử, người dân có thể dễ dàng gửi phản ánh về các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự… chỉ với vài thao tác đơn giản. Mỗi phản ánh đều được định vị cụ thể, đính kèm hình ảnh, video, qua đó giúp cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt hiện trạng và triển khai xử lý.

Theo ghi nhận, nhiều vụ việc liên quan đến hố ga mất nắp, rác thải tồn đọng, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hay đèn tín hiệu giao thông hư hỏng đã được phát hiện và xử lý nhanh chóng nhờ phản ánh từ người dân qua hệ thống này. Điều đó cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Khanhhoa-S trong việc hỗ trợ chính quyền nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Hệ thống phản ánh hiện trường Khanhhoa-S: Cầu nối gần dân, sát dân - Ảnh 1.

Hệ thống phản ánh hiện trường bằng ứng dụng Khanhhoa-S

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý và phản hồi đều được công khai, minh bạch trên hệ thống. Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý phản ánh của mình theo thời gian thực, từ đó tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong xã hội. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết hệ thống Khanhhoa-S không chỉ là công cụ tiếp nhận thông tin mà còn là kênh tương tác hai chiều, giúp chính quyền chủ động lắng nghe ý kiến nhân dân. Từ những phản ánh cụ thể, các cơ quan, đơn vị có thêm dữ liệu thực tiễn để điều chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý, điều hành.

Trong bối cảnh yêu cầu về sự minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả ngày càng cao, việc phát huy vai trò của các nền tảng số như Khanhhoa-S là xu thế tất yếu. Qua đó, chính quyền không chỉ "nghe dân nói" mà còn "làm dân tin" bằng những hành động cụ thể, kịp thời.

Có thể thấy, hệ thống phản ánh hiện trường Khanhhoa-S đang góp phần thay đổi cách thức tương tác giữa chính quyền và người dân theo hướng gần gũi, hiện đại và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là bước tiến trong chuyển đổi số mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm tại Khánh Hòa.

Dưới đây là cách cài đặt, sử dụng Hệ thống Phản ánh hiện trường Khanhhoa-S mà UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp:

Hướng dân của tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng hệ thống Khanhhoa-S

Khánh Hòa: Yêu cầu trả lời thẳng vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị

(NLĐO)- Ngày 6-4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống KhanhHoa-S.

Khánh Hòa phấn đấu lọt top đầu về chuyển đổi số

(NLĐO)- Khánh Hòa tổ chức Ngày hội công nghệ số 2024 với 50 gian hàng về các ứng dụng thực tiễn công nghệ vào cuộc sống, qua đó đẩy mạnh mục tiêu lọt top 20 tỉnh thành đứng đầu cả nước về chuyển đổi số

