Thời sự

Khánh Hòa: Yêu cầu trả lời thẳng vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị

Kỳ Nam

(NLĐO)- Ngày 6-4, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống KhanhHoa-S.

Ngày 6-4, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống KhanhHoa-S.

Theo đó, trước tình trạng một số phản ánh, kiến nghị của người dân còn xử lý chậm, trả lời chưa sát nội dung hoặc mang tính hình thức, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành và địa phương chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống phản ánh hiện trường.

Khánh Hòa: Yêu cầu trả lời thẳng vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị - Ảnh 1.

Hệ thống KhanhHoa-S qua ứng dụng di động để lắng nghe, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem công tác xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ hoặc giải quyết mang tính hình thức tại đơn vị mình. 


Đồng thời, chủ động rà soát, tập trung nguồn lực để xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị đang bị trễ hạn hoặc đang trong quá trình xử lý nhưng kéo dài, đảm bảo quy trình phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã thông suốt, tránh đùn đẩy trách nhiệm, làm chậm trễ tiến độ giải quyết chung.


Khánh Hòa: Yêu cầu trả lời thẳng vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị - Ảnh 2.

Hệ thống phản ánh hiện trường trên website

Đáng chú ý, UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh nội dung trả lời phản ánh kiến nghị của người dân phải rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và có kết quả thực tế bằng hình ảnh minh chứng; cần tăng cường tương tác, lắng nghe ý kiến đánh giá của người dân sau khi xử lý để kịp thời điều chỉnh phương pháp làm việc, phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ người dân đánh giá không hài lòng.


Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng KhanhHoa-S để phản ánh các vấn đề phát sinh trong đời sống; qua đó phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ.


Khánh Hòa: Yêu cầu trả lời thẳng vấn đề mà người dân phản ánh, kiến nghị - Ảnh 3.

Thống kê mức độ hài lòng khi xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, trong đó UBND phường Tây Nha Trang xử lý trễ han đứng đầu danh sách


UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả xử lý phản ánh kiến nghị; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chậm trễ hoặc phản hồi chưa đạt yêu cầu. Kết quả này sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Việc siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng trả lời phản ánh kiến nghị được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Khánh Hòa phấn đấu lọt top đầu về chuyển đổi số

Khánh Hòa phấn đấu lọt top đầu về chuyển đổi số

(NLĐO)- Khánh Hòa tổ chức Ngày hội công nghệ số 2024 với 50 gian hàng về các ứng dụng thực tiễn công nghệ vào cuộc sống, qua đó đẩy mạnh mục tiêu lọt top 20 tỉnh thành đứng đầu cả nước về chuyển đổi số

Ông Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(NLĐO) - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được HĐND tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa có tân Bí thư Tỉnh ủy

(NLĐO)- Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với 100% phiếu tín nhiệm

